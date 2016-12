syndrome d’épuisement professionnel, également désigné comme burnout , combine une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle, et un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Le syndrome d'épuisement professionnel est considéré comme le résultat d'un stress professionnel chronique (par exemple, lié à une surcharge de travail) : l'individu, ne parvenant pas à faire face aux exigences adaptatives de son environnement professionnel, voit son énergie, sa motivation et son estime de soi décliner. Voici déjà quelques temps que je reçois de plus en plus de personnes victimes d'épuisement professionnel. Rappelons comme le fait fort bien l'introduction de l'article Wikipédia que le, également désigné comme , combine une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle, et un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. Le syndrome d'épuisement professionnel est considéré comme le résultat d'un stress professionnel chronique (par exemple, lié à une surcharge de travail) : l'individu, ne parvenant pas à faire face aux exigences adaptatives de son environnement professionnel, voit son énergie, sa motivation et son estime de soi décliner.





Le cycle du stress est maintenant bien connu. Lorsqu'on le stress intervient, c'est à dire lorsque des variables suffisamment importantes de notre environnement changent, on entre dans une réaction d'alarme. Si ce stress se maintient, on rentre en phase de résistance qui nous oblige à trouver une stratégie d'adaptation. Enfin, si malgré tous nos efforts, il ne nous est plus possible de nous adapter, on entre dans une phase d'épuisement entrainant des conséquences telles que le burn-out, cette sensation de se consumer de l'intérieur, ou bien la dépression anxieuse. Le stress est donc un état qui nécessite une transaction entre l'individu et son environnement.

Faiblesse ou force n'y changeront rien, pas plus que l'intelligence puisqu'il est juste demandé de s'adapter, sachant que l'adaptation nécessite parfois de changer totalement son environnement. Ainsi, le burn out n'est pas une pathologie de personnes faibles mais bien au contraire, celle de personnes très fortement impliquées dans leur activité qui prenne le risque de perdre la guerre plutôt que d'admettre qu'ils sont en train de perdre une bataille.





bullshit jobs pour dénoncer la bureaucratisation de l'économie et la floraison d'emplois inutiles. Si l'on a beaucoup parlé depuis la révolution industrielle de la profonde mutation du travail, peu de gens ont en revanche établi l'étendue des nuisances des divers courant de management ayant fait florès ces dernières années. L'anthropologue américain David Graeber a cependant été le premier à parler ouvertement depour dénoncer la bureaucratisation de l'économie et la floraison d'emplois inutiles.





On reconnait ces bullshit jobs au fait que s'ils disparaissaient soudainement, il n'y aurait aucune conséquence négative pour la société. Si une liste de métiers de ce type vient immédiatement en tête, on a peine à croire que le management puisse lui aussi fournir son contingent de bullshit jobs. A priori un manager c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un d'utile.





Pourtant, l'apparition de l’organisation matricielle a pu générer un nouveau profil de manager totalement inutile dont l'activité essentielle semble être d'établir des budgets et de faire du reporting, d'exiger beaucoup de ses subordonnés mais de se reposer sur la direction fonctionnelle, fonctionnant de manière transversale, laquelle encaissera tous les risques.

C'est ainsi que les meilleurs se retrouvent dans les directions fonctionnelles ou comme chefs de projets tandis qu'un management parasitaire hiérarchique se développe notamment au niveau du middle management dont l'incompétence n'a d'égale que les exigences dans la mesure ou ils restent axés sur les résultats au mépris des réalités des projets dont ils n'ont qu'une vue parcellaire. Le résultat et l'état d'avancement semblent être leurs seules préoccupations à défaut de savoir vraiment comment on s'y prend dans les faits pour qu'un projet avance.

Ces dernières années, tous ceux de mes patients que j'ai ainsi vus exploser en vol ont été les victimes de ces managers hiérarchiques parasitaires exigeant des résultats au mépris de la réalité du terrain.

Reconnaissons qu'ils ont aussi été victimes de leur propension à vouloir honorer à tout prix leurs engagements comme de bons soldats alors même que ces derniers étaient totalement incompatibles avec une juste appréciation de la réalité. Cadences infernales, ordres et contre-ordres, exigences de disponibilité incompatible avec les tâches à mener à bien, etc., leur quotidien était juste un enfer.

Je les ai tous vus s'approcher dangereusement de leurs limites et entrer en phase de rupture. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour les prévenir, pour modéliser avec eux la situation à laquelle ils avaient à faire face afin de leur prouver qu'il était matériellement impossible de réussir. Pas un n'a voulu m'écouter même si tous m'ont cru.

Sans doute qu'un cursus de type prépa+grande école sélectionnant nécessairement des individus aptes à faire d'importants efforts les rends paradoxalement inaptes à se rendre compte que parfois l'échec n'est pas du à un manque d'efforts mais simplement au fait que l'objectif était totalement déréaliste.

Tous ont foncé bille en tête, persuadé qu'en travaillant plus, toujours et encore plus, au détriment de leur vie sociale, et en mettant en péril leur équilibre psychique, ils réussiraient comme ils avaient réussi leurs concours.