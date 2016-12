Mulier, mulieris hyaena est !





N'empêche que l'argent n'apaise pas toutes les douleurs et que depuis, ma patiente vit dans la peur que cela lui arrive de nouveau. Elle redoute qu'on la vire encore pour des motifs spécieux. C'est devenu une sorte de phobie. N'ayant pas compris les motifs de son éviction, elle redoute que cela lui arrive de nouveau. Depuis elle vit comme les petits chiens de l'expérience de Seligman ; elle a appris l'impuissance ! Quoi qu'elle fasse, elle a peur que le couperet ne tombe ! Elle redoute que ses compétences et efforts réels pour assumer ses tâches ne soient pas prises en compte et de faire les frais d'un renvoi soudain, sans motif réel et sérieux. Elle craint le fait du prince, le renvoi purement potestatif.Que s'est-il passé pour qu'elle ait vécu cela ? Elle n'en sait rien. Pour elle, c'était une mission de conseil comme une autre, comme tous les ingénieurs les connaissent, rien de plus, ni pire, ni meilleure et certainement pas plus compliquée que celles auxquelles elle était habituée. C'est là que ma sagacité légendaire entre en jeux ! Puisque je suis payé pour être sagace.Si je reste persuadé que ses capacités ou son travail ne sont pas à remettre en cause, pour quel motif aurait-on voulu se débarrasser d'elle, arguant pour cela de motifs fallacieux, allant jusqu'à inventer une "insuffisance professionnelle" ? C'est en l'observant que je pense avoir trouvé la solution.Pour son jeune âge, une grosse vingtaine d'années elle fait très "dame". Ce n'est pas une critique mais un fait. Tandis que la plupart des femmes aiment à se rajeunir, frisant parfois le ridicule, notamment ces quinquagénaires jouant aux minettes, cette patiente assume son statut de grande bourgeoise. Elle gagne de l'argent et n'a pas peur de le faire savoir.Je suis sur que si on autorisait encore le massacre de différentes espèces, elle aurait un manteau en léopard. C'est très joli le léopard. Effectivement, elle n'hésite pas à envoyer haut les couleurs. Madame tient son rang. D'ailleurs elle me regarde parfois comme la jeuen dame du château regarderait son palefrenier. Je me dis que j'aurais du sortir le costard et porter ma Rolex. Ma Casio à 29€ ne doit pas faire très sérieux.D'où je suis, je distingue nettement le solitaire qu'elle porte à une main. Je crois aussi voir une bague de chez Mauboussin et peut-être même une Tank de chez Cartier. Je n'en suis pas sur et je ne vais pas mater comme un fou pur faire l'inventaire de la joncaille de la dame ! Imaginez bien que si même moi, le gros plouc, j'ai eu l'oeil pour voir toute la quincaillerie , une autre femme l'aurait de suite vu et même estimée !Je lui demande alors si la mission qui lui a causé du souci s'est opérée dans un milieu féminin. Elle acquiesce. Je lui demande ensuite, si la par le plus grand des hasards, son supérieur lors de cette mission, n'était pas en fait une supérieure. Et si par un autre concours de circonstances, ladite supérieure n'était pas une femme falote voire moche proche de la retraite. Effectivement, me répond-t-elle, sa supérieure était une quinquagénaire falote un peu paumée. Elle l'a jugée plutôt agréable quoiqu'à la réflexion, il lui a semblé que parfois elle pouvait se montrer désagréable sans qu'elle n'en devine les raisons.Je poursuis mon travail façon Sherlock Holmes et lui demande si ladite supérieure était aussi "élégante" qu'elle. Certes non, me dit-elle ! La supérieure était plutôt du genre gilets informes et peu soignée. Hmm, fais-je alors comme seuls savent le faire vraiment mes confrères psychanalystes voulant marquer le fait qu'ils écoutent leur patient sans pour autant prendre partie.J'explique alors à la jeune dame qu'à mon sens, c'est juste une crise de jalousie de la supérieure envers elle. Je ne doute pas que professionnellement elle ait fait tout son possible mais parfois dans un milieu très féminin, il faut s'attendre à voir se manifester des comportements qui semblent incohérents alors qu'ils ne le sont pas. C'est la revanche de la "vieille moche" sur la "jeune belle", de la "pauvresse" sur la "riche", c'est d'un classique à toute épreuve.Ça ne devrait pas avoir lieu dans le milieu du travail mais cela existe. On appelle cela la compétition sexuelle. Et si on l'observe souvent entre mâles à grands renforts de vannes sonores voire de coups bien portés, elle existe aussi chez les femelles mais elle est plus ténue et plus vicieuse. C'est toute la subjectivité humaine au travail. On pense qu'on va œuvrer dans un milieu asexué unifié par les seuls compétences et voici que les hormones s'en mêlent. Les théories fumeuses en tous genres et a culture d'entreprise nous embrouillent : les hormones font la loi !Je lui fais alors part de mes observations concernant ses bijoux. Elle s'emporte et me dit qu'elle fait ce qu'elle veut de son argent. Je la rassure en lui expliquant que je suis un grand libéral mais que parfois, et justement dans le milieu professionnel, et surtout s'il est féminin, on ne fait pas ce que l'on veut mais ce que l'on doit. Parce que parfois, on aura à faire à de la jalousie, à de la rancœur. Je lui explique alors que la sagesse veut qu'on arrive alors sur le lieu de travail en étant un degré moins apprêtée que sa supérieure. La sagesse commande !De mauvaise grâce elle admet que j'ai raison et qu'elle a pu sentir une forme de jalousie voire de mesquinerie de la part de sa supérieure. Mais elle était persuadée que s'agissant d'un travail, le bon sens l'emporterait et non le fait qu'elle porte un solitaire dont sa supérieure soit jalouse. Ratée jolie petite dame ! On sort pour aller en soirée ou à l'opéra, mais on se fait discrète au travail. Tout fin observateur de la gent féminine a déjà pu constater les vannes que les femmes peuvent s'envoyer entre elles !Tenez voici quelques années, tandis que je parlais d'une patiente commune à son médecin, femme elle aussi, qui avait oublié son nom, je tentais de la lui décrire. Je lui expliquai alors que notre patiente en question était une jolie blonde aux yeux bleus. Je vis alors le médecin ouvrir de grands yeux et me répondre qu'elle voyait parfaitement de qui il s'agissait. Puis, elle me dit : oui effectivement, elle a de très jolis yeux mais qu'est-ce qu'elle est moche, elle a une peau atroce ! Effectivement j'avais gaffé, on ne parle pas d'une femme à une autre, fut-elle médecin, en lui disant qu'elle est jolie sous peine de voir poindre sa jalousie.Il n'y a que les vieux poivrots comme Renaud pour voir en les femmes , de douces créatures. C'est d'ailleurs toute la finesse de ces diaboliques que d'être parvenues à se faire passer pour de douces colombes alors qu'elles en remontreraient au pire des vautours. Comme me le serinait souvent Laurence, de sa voix basse en me fixant de ses yeux gris, du temps où elle collaborait à ce blog :J'attire d'ailleurs l'attention des plus glandeurs de mes lecteurs ayant le temps de regarder des choses idiotes l'après-midi sur l'émission " Les reines du shopping ", au cours de laquelle cinq femmes sont mises en compétition pour savoir qui sera la plus coquette, pour constater que parfois les femmes sont des hyènes entre elles ! Qu'une soit plus belle, plus joliment apprêtée, qu'elle fasse des manières et voici que toutes les autres se jetteront sur elle ! On ne félicitera jamais assez Cristina Cordula pour l’excellente vulgarisation de la sociologie qu'elle fait.C'est ainsi, c'est la vie. Ça ne devrait pas exister au travail, monde froid où seules les compétences sont prises en compte. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on parviendra à faire taire les hormones.Plaute nous enseigne que l'homme est loup pour l'homme, et moi je vous assure que pareillement, la femme est une hyène pour la femme !