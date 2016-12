Dès l'âge d'un an, Le Touffier donnait des conférences ! Mon Dieu, on ne me parle que de ça, on sort tout un tas de livres sur le sujet : l'intelligence. Et plus je lis d'ouvrages qui y sont consacrés, moins je la perçois. J'ai beau dire que je m'aperçois tout de suite si quelqu'un est surdoué ou non, j'en perds mon latin, tellement mon radar est pollué de considérations oiseuses sur le sujet, produites par des auteurs qui parlent vraisemblablement de ce qu'ils ne connaissent pas. Mon Dieu, on ne me parle que de ça, on sort tout un tas de livres sur le sujet : l'intelligence. Et plus je lis d'ouvrages qui y sont consacrés, moins je la perçois. J'ai beau dire que je m'aperçois tout de suite si quelqu'un est surdoué ou non, j'en perds mon latin, tellement mon radar est pollué de considérations oiseuses sur le sujet, produites par des auteurs qui parlent vraisemblablement de ce qu'ils ne connaissent pas.





J'ai ainsi acquis vers la période de Noël, deux livres sur le sujet et je ne suis pas parvenu à les terminer. Le premier m'a lassé vers le milieu tellement il était mal rédigé, dans un style épais et pénible. Quant au second, la quatrième de couverture m'a tellement ennuyé que je ne fait que le parcourir avant de le laisser choir sur une pile avec d'autres rebuts de la littérature.



Quant aux forums dédiés à ce sujet que j'ai pu visiter, je n'ai pas été emballé. D'ailleurs, j'ai noté que le plus connu de ces forums était un endroit sur lequel les surdoués étaient en nombre moindre que dans la population générale. C'est vrai quoi, si vous êtes surdoué, pourquoi aller perdre son temps en de tels lieux alors qu'il est possible de le perdre ailleurs.





Et voici que mercredi dernier, c'est au cours d'une conversation avec Le Touffier, que j'ai eu la révélation. Il faut dire que lui, la douance, ça lui parle. Il écrit même sur un site réservé aux surdoués, c'est vous dire si il est intelligent ! Moi, je ne suis pas assez intelligent pour y écrire et de toute manière, je n'aime pas les groupes alors j'écris ici.



Cela arrive souvent qu'on me vante l'intelligence d'untel ou d'un autre. Généralement, il s'agit de bêtes à concours. Des ingénieurs, des diplômés de sups de co', d'IEP ou que sais-je encore. Généralement, si je les trouve intelligents, je ne peux pas non plus dire que je sois esbaudi par leurs performances. Habituellement, assez rapidement, je parviens à décrypter l’algorithme qui rythme leurs pensées et leurs prises de positions comme un géographe le ferait d'une terre nouvellement abordée.



Je me demande d'ailleurs pourquoi je trouve plutôt convenus et finalement assez légers des gens que le système me vend comme géniaux. A moins que ces gens ne soient pas aussi intelligents qu'on ne le dise ou bien que je sois bien trop stupide pour les apprécier à leur juste valeur. De la même manière que la cigarette a gâté mon palais au point de ne pas apprécier les saveurs d'un trois étoiles du Michelin, la fréquentation assidue de Jean Sablon a du gâter ma sensibilité au point que je ne sache pas reconnaitre un surdoué quand j'en croise un !



Prenons Alain Juppé par exemple. Qui peut croire que ce type, malgré tous ses diplômes que je n'ai pas, soit surdoué ? A moins qu'on ne juge la douance aux diplômes ? Je ne pense pas. Du moins, en termes de diplôme j'en reste à la fameuse définition du concours que donnait Detoeuf.



Les concours, comme l'affirmait le fondateur d'Alsthom (et polytechnicien de formation), ne serviraient-ils qu'à sélectionner les volontés et harmoniser les médiocrités ? C'est fort possible. D'ailleurs comme l'affirmait un de mes patients ingénieurs très récemment, au concours il n'a eu que des problèmes pour lesquels il avait été formé en Maths sup et spé. ll n'y a pas vu une grande épreuve d'intelligence et ce n'est que par la suite en se confrontant à la vie qu'il a conçu que les vrais problèmes étaient ceux pour lesquels on n'était pas préparé.