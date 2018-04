Mon article sur la Kangoo RXE m'a valu bien des commentaires enthousiasmés. Je ne me suis jamais déclaré comme étant le spécialiste en utilitaires même si une lubie m'a parfois conduit jusqu'à comparer les gammes d'utilitaires des constructeurs français. Mes lecteurs savent que je suis friand de connaissances stupides et inutiles.





Toutefois au cours d'un échange par mail avec un lecteur parisien, motard de surcroit, j'ai appris qu'il n'avait rien contre les utilisateurs de Kangoo. J'en ai été fort aise. Toutefois, comme il me sait amateur de deux roues, il m'a expliqué que son expérience parisienne de la moto l'avait amené à se méfier comme de la peste des Citroën Berlingo !





Il m'a expliqué que chaque fois, qu'on lui a fait une queue de poisson, ou grillé une priorité, c'était généralement un conducteur de Berlingo qui était l'auteur de l'infraction. Il m'a expliqué que si je voulais rester longtemps en vie à Paris en deux-roues, je devrais me méfier à tout prix de ces dangereux individus qui étaient sans conteste de vrais psychopathes.





Je lui ai dit que j'avais bien fait de choisir un Renault Kangoo RXE et il m'a de suite rassuré en m'expliquant qu'un être aussi exquis que moi ne saurait rouler en Citroën Berlingo qui était, me le répéta-t-il, le véhicule préféré des gens possédés et des assassins en puissance. D'après lui, tout conducteur de Berlingo devrait être fiché S.





Estimant l'information pertinente et intéressante, je me permets de la livrer ici à l'intention de mon lectorat roulant en moto ou en scooter à Paris. Apprenez à reconnaitre un Berlingo et si d'aventure vous en croisiez un, tenez vous sur vos gardes, ils sont dangereux !!!





Conducteurs de Berlingo, il est bien fini le temps de l'impunité ! Il est révolu le temps ou; après avoir fait une queue de poisson à un pauvre motard, vous pouviez vous enfuir, riant sous cape, en etant surs de votre impunité ! On vous à l’œil maintenant !