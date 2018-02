pa6712@yahoo.fr

Quand j'aurai mon bel Imac 27' tout neuf, je le ferai mais pour le moment, sur ce PC de merde, je n'en ai pas envie. Faire quoi me direz-vous ? Mettre à jour la barre du menu sur la droite du blog ! C'est pourtant si simple à faire. Mais je ne le fais pas comme plein de choses.Comme un certain nombre de lecteurs m'ont demandé comment me contacter, je le redis et le réécris, pour ce faire, c'est ici :