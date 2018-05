Ca y est, j'ai enfin vendu ma Jaguar XJ6. Finalement elle est partie assez vite et a un bon prix. Je n'en espérais pas autant. Je me dis que j'aurais même pu en demander plus. Je devrais être content et je le suis. Toutefois ma joie est assombrie par le fait que j'aie du fréquenter, l'espace d'un instant, des gens que je déteste à peu près autant que les cycliste : les collectionneurs.





J'avais eu l'occasion d'en parler voici quelques temps, lorsque pour faire plaisir à des amis, j'avais participé à un rallye de voitures anciennes et que j'avais du les fréquenter toute la journée. Fort heureusement, j'avais entrainé mon filleul Lapinou le socialiste dans cette galère, en lui mentant éhontément et en l'assurant qu'on serait rentrés en début d'après midi.





Toute la journée, j'avais du me taper une cohorte de médecins et de déntistes et autres cadres supérieurs, ne jurant que par leur bagnole qu'il bichonnait mieux qu'un nourisson, ne s'en servant que l'esapce de réunions de ce genre. Toute la sainte journée, il avait fallu que je feigne de m'intéresser aux caractéristiques de leurs voitures et à leurs mille et unes péripéties leur ayant permis de découvrir, qui le boulon manquant, qui l'accessoire d'origine.





S'agissant d'une ancienne Jaguar, mon annonce a évidemment intéressé ces fameux collectionneurs. Le pire ayant été un type agé d'une soixantaine d'années, venu en superbe Mercedes et tout habillé de blanc, ce qui est d'une rare intelligence quand on sait qu'on va devoir se pencher pour observer l'état d'un véhicule.





Celui-ci détient la palme parce que, nonostant sa profession, qui devait être de haut niveau vu le prix de la Mercedes qu'il conduisant, je n'ai jamais vu un crétin pareil. Preuve qu'on peut avoir beaucoup de diplômes et être très con.





Son truc a été de me demander s'il s'agissait d'une couleur "bleu Jaguar". Fort benoîtement, je lui ai répondu que vu que c'était une Jaguar bleue, j'en déduisais qu'il s'agissait d'un "bleu Jaguar". Qu'à cela ne tienne, le crétin a tenu à vérifier en notant les références figurant sur la voiture. Et là, s'agrippant à son portable, ce gros débile s'est mis en tête de retrouver la référence inscrite sur la voiture, sur un forum Jaguar. Et, effectivement, et on s'en serait douté, il s'agissait bien d'un "bleu Jaguar" vu que c'est une Jaguar, jamais repeinte et qu'elle était bleue.





Ensuite, il m'a fait un cours, m'expliquant que les pires voitures étaient celles ayant trop de kilomètres ou pas assez. La mienne n'ayant que 45 000 km faisait donc partie des véhicules pas assez kilométrés. Je lui ai répondu que le renseignement figurant dans l'annonce, il aurait pu ne pas venir s'il pensait que c'était une voiture à risques. Il n'a rien dit.





Je lui ai alors donné le carnet d'entretien dument signé et tamponné par un concessionnaire Jaguar, Franc Britannic pour ne pas le nommer. Mais lui ce qui l'intéressait, c'était de savoir où j'avais fait les vidanges. Je lui ai dit que je les faisais dans un centre auto et que je n'allais pas en concession pour de si menues opérations. Il a été dubitatif.





Ensuite, après l'avoir auscultée sous toutes les coutures, mais sans jamais demander à faire un essai routier, il m'a déclaré qu'elle était en trop bon état et que cela lui posait problème. "Pour être franc, m'a t il dit, on dirait presque un véhicule maquillé".





C'est à ce moment que j'ai vu rouge. Le prenant par le coude gentiment mauis fermement, je l'ai raccompagné à la grille en lui souhaitant un bon dimanche. Les passionnés peuvent être pénibles mais les obsessionnels sont encore pire. Je déteste vraiment les connectionneurs.





Finalement, c'est un jeune de trente trois ans qui est venu de province pour l'acheter. Le type était sympa, a posé de bonnes questions, l'a essayée et s'est décidé en dix minutes. Il n'était pas collectionneur mais, roulant assez peu, il trouvait amusant de se déplacer en vieille Jaguar. Rien de plus.





Maintenant qu'elle est vendue, je vais pouvoir m'acheter mon Imac !