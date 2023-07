Je viens dans l'article précédent de vous raconter mes déboires avec les agents immobiliers. La dernière agence m'a fait un coup qui aurait pu me faire bondir si je n'avais été, comme chacun le sait, pétri d'humour et surtout dénué de tout égo depuis que j'ai fait une psychanalyse jungienne.

La dernière agence; celle tenue par les deux frères se ppite et je fais donc vsiter la maison. C'est Débilos qui s'y colle. Je l’emmène donc dans les étages et il me pose des questions auxquelles je réponds du mieux que jepeux. A un moment, je n'ai pas le renseignement demandé et je lui explique que pour l'aspect fiscal, c'st mon épousé qui gère et je raoute en sourait que pour la paperasse je suis un peu sous tutelle et que c'est elle qui gère. C'est vrai quoi ! A quoi bon épouser une vocaté si c'est pour se farcir l'administratif !

Vient alors le moment de signer le mandat que mon épouse et moi relisons, enfin sur tout elle. Et au moment ù je m'apprêté à parapher les pages, Débilos s'adressant a son frère aîén lui explique s'uil ne sait pas si ma signature est valable parce que je suis sous tutelle ! Ce con n'a pas saisi ma vanne ais était persuadé que j'étais réellement sous tutelle !

Mon épouse s'étonne et j'explique alors que e sachant pas donner le renseignement fiscale demandé j'ai dit en plaisantant à Débilos que pour l'administratif j'étais sous la tutelle de ma femme. Le frère ainé est mortifie et se confond en excuses. Je lui dis que ce n'est pas gravec mais je demande simplement au petit frère si lorsqu'il 'a vu je lui ai vraiment donné l'impression d'être con ou paumé voire vieux au point d'être un majeur protégé ?

Rappelons que la tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

NB : le surnom Débilos est affectueux ;)