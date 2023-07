Tiens un article qui n'aura rien à voir avec la ligne éditoriale de ce blog, perdue depuis bien longtemps faut-il dire. Je tenais à user du peu de visibilité que j'ai encore sur la toile pour dire combien le métier d'agent immobilier semble être un métier de cons. Enfin, j’édulcore (parce que mon avocate d'épouse me dit qu'il ne faut pas écrire ça), pas tous bien sur, il doit y en voir de bien et je n'ai pas eu de chance avec ceux que j'ai rencontrés depuis deux ans.

Voici deux ans je vendais un pavillon et on m'a recommandé une agence. J'ai donc signé un mandat exclusif et hop. Et puis j'ai eu l'idée de regarder sur Seloger.com comment l’annonce avait été rédigée. Et là, quelle surprise, qu'il s'agisse de la description de la maison, de sa superficie et du terrain, rien n'était correct. J'ai viré l'agence pour en prendre une autre.

J'avais eu l’idée de diviser le terrain dudit pavillon. J’avais donc à vendre un pavillon et un terrain. J4ai remis le tut en agence. Cette fois-ci l'annonce était correcte mais il se trouve qu'un jour, qu eje venais entretenir ledit terrain, j'ai croisé le négociateur immobilier qui le faisait visiter. Et le voici qui vient tout sourire vers moi accompagné des visiteurs en s’exclamant : voilà le propriétaire, il va pouvoir vous renseigner. Je me suis alors aperçu que les renseignements demandés étaient si basiques qu’ils auraient du être dans le dossier. Ben non, pépère s'était pointé comme une fleur avec juste les clés.

A l'issue du mandat j'ai viré la seconde agence et j'ai collé une annonce dans Paru/Vendu. Et toc je l'ai vendu tout seul comme un grand ! Je me souviens que le gars est venu avec sa femme visiter. Je voyais le regarde de la bonne femme briller. Ils changeaient de commune, passant d'un environnement moyen un quartier plus chicos et ça lui plaisait. Et on sait que c'est toujours madame qui décide. Je les sentais ferrés, beaux comme des soleils, je n'ai eu qu'à tirer le poisson hors de l'eau d'un coup sec. Je lui ai fait dix pour cent sur le prix et hop emballé c'était pesé.

Mais comme je suis aussi parfois très bête je n'ai évidemment pas tiré profit de cette expérience. Ayant eu un autre bien à vendre, j'ai réitéré mes conneries en faisant appel à une autre agence. Cette fois-ci, j'ai choisi deux jeunes parce que je pensais qu'il fallait faire confiance à ces deux petits gars, deux frères l’aîné qui me semblait futé et le plus jeune un peu limité. Mais bon, comme l'idiot du pass sanitaire, je me suis dit "allons-y quoi !".

Bien mal m'en a pris parce que le plus grand, le futé a laissé son petit frère Débilos gérer le truc. Déjà, l'annonce ne cadrait pas. Qu'il s'agisse de la description du bien, de sa localisation et des commodités qu'il offrait, tout était faux.Je me suis donc fâhé tout rouge. Enfin, deux visiteurs se montrent intéressés mais Débilos ne connaissant pas le PLU les a mal renseignés et ils sont allés faire d'autres offres. Et me voici fin juillet sans rien. Et voilà que derechef, je me mets à gueuler et que je vire cette agence.

Je vais retourner sur Paru/Vendu encore une fois. C'est marrant parce que j'ai vu les voitures qu'ils possédaient et à moins qu'elles soient en location et q'uils ne bouffent que des patates toute l'année, ils semblent bien gagner leur vie. Je dois être maudit par le dieu des agences immobilières.

Quel métier de chiffonniers !