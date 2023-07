Je souhaite à mes chers lectrices et lecteurs une formidable année 2023. J'aimerais pouvoir dire qu'elle sera meilleures que les trois années passées mais rien n'est moins sûr. Le délire covidiste étant passé, gageons que les monstres qui nous gouvernent sauront trouver autre chose pour maintenir le bon peuple dans la peur et la sujétion.

De quoi s'agira-t-il ? D'une nouvelle pathologie ? Des attentats ou bien une catastrophe écologique imminente ? Je sais combien les cabinets de conseil peuvent être créatifs lorsqu’il s'agit de monter des psy-ops. Je le sais d'autant plus que j'ai toujours adoré la psychologie sociale et notamment ce qui concerne le conformisme social. Si je n'avais pas eu d'âme, j'aurais été parfait dans un de ces cabinets où j'aurais fait profession d'escroc.



Le conformisme désigne le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses propres perceptions, croyances ou conduites sur celles d'un ensemble d'autres personnes. C'est assez passionnant à étudier. On se croit forts et à l'abri de toute influence et on peut se faire avoir comme des grands.

Si le sujet vous intéresse, voici comment les escrocs, qu'ils soient élus ou simples commerçants ou se disent vos amis vous manipulent en vus dominant :

1- Rendre invisible ;

2- Ridiculiser ;

3- Retenir l'information ;

4- Utiliser la double contrainte ;

5- Culpabiliser et déshonorer.

Sur ces bonnes paroles, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2023 ! Et pour ceux que le sujet intéresse, les travaux de Berit Ås sont disponibles ici.