J'ai honte d'avoir passé tous ces mois sans écrire et je vous demande pardon à vous qui attendiez mes petits billets sans importance. J4écris ce soir de juillet 2023 alors que je n'ai peut-être plus un seul lecteur. Tant pis, c'est de ma faute. Et puis lorsque j'ai commencé voici plus de dix ans c'était pareil. J'avais utilisé l'image usée jusqu'à la corde de la bouteille que l'on jetterait à la mer en espérant que le message qu'elle contient soit lu. Et j'ai été lu. J'ai même connu un petit succès d'estime.

Pourquoi n'ai-je pas écrit ? D'une part parce que je glandouille trop sur Tweeter alors que ce média n'est pas fait pour moi. Même si j'aime le consulter, je l'utiliser comme j'irais au café discuter avec des compagnons de comptoir. Je n'y ai développé aucun talent particulier. Je suis un coureur de fond et pas un sprinter : l'immédiateté n'est vraiment pas mon truc. Bref, je perds mon temps sur tweeter comme à l'époque où je trainais avec les frères Machin, mes voisins, et que mon prof de lettres me disait d'arrêter de fréquenter des imbéciles. Il n'avait pas tort.

Je remercie juste tweeter de m'avoir fait connaître quelques personnes sympathiques. ET encore, comme nou savons peu ou prou les mêmes idées, on tourne vite en rond. ET puis à part bavasser que fait on ? Hier soir par exemple, j'ai été pris d'une lubie subite pour les villages fantômes. Il y n a beaucoup dans les Alpes de Haute Provence, la plupart ayant été le refuge de maquisards. Sautant de lien en lien, j'en suis venu à lire les biographies de ces jeunes dont certains furent fusillés ou déportés. Et on aura beau dire, on aura beau faire, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux mais nous restons de gros bourgeois couards ne possédant par un centième du courage d'un Paul Marie Radius par exemple. A notre décharge, le courage, à a limite de la témérité est l'apanage des jeunes que nous ne sommes plus.



J'ai donc perdu beaucoup de temps sur tweeter et puis, un autre phénomène est apparu. Je crois que j'ai été contaminé à mon corps défendant par la peur, la peur d'écrire, la peur d'être sincère. Depuis dix ans que j'écris, a liberté de parole se réduit comme peau de chagrin. Femmes, gros, transsexuels, personnes racisées comme on dit maintenant, individus revendiquant un pronom spécial, tout le monde est victime de tout le monde et s'en prend à tout le monde. C"est devenu pénible et ce d'autant plus que j'ai toujours écrit avec beaucoup de liberté. Alors je crois qu'assister à des raids de mécontents sur le compte d'un pauvre quidam qui avait leur le malheur de les "blesser" à tort ou à raison, m'a refroidi durant un moment de revenir.

Mais me voici revenu et croyez le ou non, ça me fait très très plaisir.