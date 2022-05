Bon, caramba encore raté, Macron l'infâme a été réélu ! Les villes friquées dans lesquelles je traine l'ayant élu à 80%, cela me dispense maintenant d'être courtois ; je peux me comporter comme un soudard puisque j'ai quatre chance sur cinq pour que ma muflerie s'exerce à l'encontre d'un macroniste. Le malheur a parfois du bon. Moi jadis pétri d'empathie, me voilà débarrassé de tout ce fatras de règle morales qui m'obligeait envers mon prochain. Si Dieu me prête vie et que Macron l'ignoble soit réélu pour un troisième mandant, je finirai comme un gros psychopathe !

Et puis souvenons-nous que notre président n'a eu que 38% des votes ce qui fait bien peu. Ça revient à prendre la mer sur un bateau tellement surchargé que l'eau arriverait au plat-bord ! La moindre vaguelette et ça coule !

Enfin, beaucoup plus sérieusement, ceux qui nous gouvernent depuis quarante ans et sans doute encore plus depuis Hollande ont abandonné le réel pour des causes souvent chimériques et le divorce entre eux, les élus et les décideurs et nous, le bon peuple est inéluctable.

Le triangle de Sigault postule qu'il y a une dynamique créée entre le sujet (égo) et le champ social (autrui) grâce à la dynamique du travail (réel).

Lorsque cela ne fonctionne plus, on constate une alinéation :

- Aliénation mentale quand Ego est coupé du réel et du social ;

- Aliénation sociale quand Ego est coupé du social ;

- Aliénation culturelle quand ègo est coupé du réel.

Pour prendre les extrêmes, il y a aujourd'hui les prolos qui payent leur litre de gasoil plus de 2 euros parce que c'est bon pour la planète, à qui l'on a dit que la mondialisation était inéluctable et super et de l'autre côté les nantis du Festival de Cannes, une belle bande d'enculés persuadés d'être de gauche en osant donner des leçons !

Tant que l'on peut occuper le bon peuple avec une pseudo-pandémie (0,05% de mortalité) ou une guerre en Ukraine tout va bien. On utilise soit la peur soit la culpabilité, puissants ressorts psychologiques, pour garder les récalcitrants dans le troupeau, matés par les flics, qu'ils soient réel comme ceux avec des LBD ou les flics de la pensée comme ont tendance à le devenir tous les people persuadés d'être au-dessus du bon peuple.

S'agissant des vrais ressorts ou des élastiques, il existe une relation qui détermine la grandeur de la force de rappel en fonction de la déformation que le ressort ou l’élastique subit ; c'est la loi de Hook.

S'agissant de gouverner un pays, c'est plus compliqué même si la psychologie sociale propose pas mal de solution. Vous noterez d'ailleurs qu'en termes d'ingénierie sociale, le cabinet Mc Kinsey a été plutôt efficace. Dire que j'ai des tas d'amis qui pensaient que la psychologie sociale était juste un truc de barbus gauchistes mais qui ont bu les paroles d'Olivier Véran jusqu'à plus soif.

Il serait intéressant d'établir une sorte de loi de Hooke régissant la pression que l'on peut mettre sur le corps social. Tandis que certains sont persuadés d'avoir un rebod, une révolution, un soulèvement, comme durant les gilets jaunes pourtant durement réprimés.

Moi j'ai tendance à penser le contraire. Certains ressorts quand on leur applique une pression constante, trop importante et prolongée ne reprennent jamais leur forme.

Plus que vers la révolution, c'est vers la dépression que nous allons. Dans peu de temps, Macron l’horrible ne gèrera plus qu'un grand cimetière.