Je souhaite à tous mes chers lecteurs une belle et heureuse année 2024. Puissent vos vœux s'accomplir. Que les malades guérissent, que les solitaires s'unissent, que les étudiants réussissent leurs examens, etc. Et de manière générale que vous puissiez accueillir cette nouvelle année avec flegme et stoïcisme.

Je nous souhaite à tous évidemment de manière collective d'être débarrassé de l'infâme Macron et de sson gouvernement mais aussi de la clique ignoble qui conduit l'Europe à sa perte.

Meilleurs vœux !