Je suis allé plusieurs fois aux USA et mon grand-père paternel y est même né, à Manhattan très exactement. Comme chacun d'entre nous, j'ai subi le soft power. JE ne peux pas dire que je déteste ce pays. J'ai aimé m'y promener et visiter les villes et les parcs. Mais pour rien au monde, je n'y vivrais. J'en ai débattu avec Geri, un ami qui rêve de s'établir en Floride, cet endroit où le climat est infect en plus !

Geri me taxe d'antiaméricanisme primaire et je lui rétorque juste que ma psyché n'est pas faite pour un état policier. Je suis bien trop latin et catholique pour ça ! Pensez qu'il m'arrive de traverser hors des clous voire même quand le petit bonhomme est rouge ! Avec ça on est loin de l'éthique protestante vantée par Max Weber. Effectivement, les américains aiment des tas de choses comme l'irrévérence ou le panache mais dans les films.

Sinon, c'est vite fait qu'on se retrouve avec une jolie combinaison rayée et menotté face à un juge et poursuivi par un procureur sadique. Songez donc que es USA ont plus de prisonniers que la Chine et que le nombre de mineurs en prison au Texas est supérieur au nombre de prisonniers en France. Ça donne une idée de l'état policier.



Pourquoi vous parlè-je de cela ? Simplement parce que ma dernière lubie a tété de regarder les procès américains filmés et disponibles sur YouTube. Alors évidemment aucune surprise, les hommes sont en plus grand nombre à être condamnés que les femmes, sans doute à cause de la testostérone qui pousse à faire des conneries. Les hommes commettent aussi des crimes de sang bien plus souvent que les femmes.

S'agissant des femmes, elles vont en prison souvent pour des problèmes de drogue et si elles tuent, c'est souvent leur mari devenu gênant avec la complicité de leur mari soit par amour soit plus sordidement pour toucher l'argent de l'assurance vie. Elles peuvent aussi écoper de peines lourdes pour s'être amourachées d'un assassin car là-bas, peu importe que vous n'ayez pas tué, si vous étiez sur place avec l'assassin, vous aurez le même tarif que lui, ce qui donne lieux à des jugements aberrants d'une cruauté sans nom.

Mais là, où les femme se distinguent particulièrement, prenant la première place sans problème c'est dans le néonaticide et l'infanticide. Rappelons que le néonaticide concerne l'homicide commis sur un enfant de moins de 24 heures tandis que l'infanticide ou filicide est l'homicide commis sur un enfant de plus de 24 heures.

Le néonaticide est commis presque exclusivement par la mère. Les données actuelles décrivent ces parents comme des femmes jeunes, célibataires, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, immatures et paniquant au moment du passage à l'acte.

A-t-on à faire à des "classiques" psychoses puerpérales non diagnostiquées ? Je n'en sais rien. J'en doute puisque les cas que j'ai visionné sur YouTube montrent des jeunes femmes tout à fait conscientes s'étant débarrassé de leur nouveau-né parfois de manière assez ignoble convenons en puisque certaines les ont jetés dans des containers à ordure alors qu'il était tout à fait possible d'abandonner l'enfant dans n'importe quel hôpital ou caserne de pompiers sans que personne ne leur demande rien.

De fait alors que la psychose et la dépression est assez courante dans le cas de filicide, c'est à dire de l'homicide commis sur un enfant plus âgé, ce n'est pas le cas dans les néonaticides.

Ces femmes sont généralement de jeunes primipares immatures et ayant très peu de caractère et se distinguant par une grande passivité. Elles se soumettent aux relations sexuelles plus qu’elles ne les initient. Plutôt que d'avorter ce qui semblerait logique, leur passivité les place dans le déni de grossesse jusqu'à ce que celle-ci parvienne à à son terme. Et une fois l'enfant né, elles le tuent avec les moyens à disposition. Le pire étant qu'après avoir commis leur crime, elles reviennent à leur vie normale. Ainsi, lors d'un procès, le procureur explique que la jeune femme de vingt ans était sur Instagram quelques heures seulement après avoir tué les jumeaux dont elle venait d'accoucher. Soulignons que ces jeunes femmes sont rarement très intelligentes et rarement issues de la bonne société.



Alors comme on est aux USA, les peines lourdes tombent : les prisons à vie ou les peines délirantes telles que 99 ans de prison sont légion. Est-ce utile ? A mon sens non. Non qu'il s’agisse évidemment de les féliciter et de leur remettre des fleurs. Évidemment qu'il faut une peine de prison. Ainsi Véronique Courjault a été condamnée à 8 ans de prison. Mais les procureurs américains en ont décidé autrement. D'ailleurs il se murmure qu'il s'agit de peines de prison conférant à la sanction le caractère d'hystérectomie judiciaire, ce qui revient à dire que puisqu'elles ont tué leur enfant, le système s'arrangera pour les mettre à l'ombre jusqu'à ce que la ménopause ayant fait son œuvre, elles ne puissent plus donner la vie !

Quoiqu'il en soit je trouve cela sadique et criminel de faire retomber sur ces jeunes femmes les dissonances d'un système malade qui, tout en promouvant le sexe sous toutes ses formes, révère dans le même temps la virginité et le fait d'aller chanter à la chorale d'une église.

Sainte Nitouche ou putain, il faut choisir !