Un de mes patients très intelligents, mais ils le sont presque tous, m'a arlé de mon récent article sur les néonaticides. J'adore employer le terme "presque" parce que j'imagine certains se demander s'ils sont parmi les très intelligents ou parmi les autres, les désespéramment normalement intelligents.

Ayant lu ma prose et étant de confession juive, il m'expliqua qu'il s'était lui même posé des questions concernant certaines femmes s'agissant de leur volonté de tuer les enfants qu'elles portent via l'IVG ou à la naissance dans une perspective criminelle.

Il ne s’agissait pas d'être contre l'IVG, alors qu'on ne me sorte pas une histoire de fille trop jeune ou de pauvresse obligée d'avorter poussée par la misère. Non, juste de femmes à priori, bien sous tous rapport, intelligentes et ayant des revenus, bien insérées socialement, mais qui tuent leur progéniture aussi facilement que s'il s'agissait de se faire ôter une verrue disgracieuse par un dermatologue.

C'est d'ailleurs ce qui heurte le plus s'agissant des néonaticides. On a beau faire des statistiques précises, on ne retrouve pas de pathologies mentales subjacentes mais tout au plus des traits de caractères communs tels que la placidité ou une forme de soumission.

ET comme il est évidemment bien plus au fait des traditions juives, kabbales et talmud compris, que je ne le suis, moi catholique romain confit en dévotion, il m'exprima sa théorie. D'après lui, si la pluart des femmes sont inspirées par Eve, la femme primordiale, celle dont la Genèse dit qu'elle est la mère de l'humanité, il semblerait que d'autres, beaucoup lus rares, soient possédées sans le savoir par Lilith, la femme démon de la nuit.



Lilith est un démon féminin de la tradition juive, transposition plus tardive d'une divinité dont l'origine est mésopotamienne. Ce serait la première épouse d'Adam, celle qu’il eut avant Eve. Dans la kabbale, on dit que pour la punir, Dieu la condamne à voir tous ses enfants mourir à la naissance. Désespérée, elle décide de se suicider. Les anges lui donnent le pouvoir de tuer les enfants des humains, les garçons jusqu'au huitième jour et les femmes jusqu'au vingtième. Il a d'ailleurs existé dans l'antiquité, quantité d'objets et de rituels apotropaïques pour se protéger de la sombre Lilith. Certains de ces pratiques ont d'ailleurs perduré comme l'atteste le krassmesser encore utilisé par les juifs alsaciens au XXème siècle.

La théorie, bien qu’apparemment fumeuse a du sens, du moins pour les gens vraiment intelligents et no pur les sots.Evidement, si je parlais de cela à un juene psychiatre, pétri de statistiques et sélectionnés comme un be,êt à grands coups de QCM, il me rirait au nez. Mais si j'en avait parlé au regretté professeur Pierre C., mon vieux maitre et ami, psychiatre à la Pitié-Salpétrieère et médaille d'argent du CNRS, je suis sür que l'on aurait eu une longue et passionnante discussion.

Lui comme moi etions persuadé que le mal existe et qu'il se manifeste sous bien des formes, quel que soit le nom qu'on lui donne.

Alors pourquoi pas Lilith ?