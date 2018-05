Dernièrement, mon épouse, avocate de profession, a aidé notre filleul Lapinou le socialiste à faire valoir ses droits auprès de son employeur. Ses conseils ayant valu à Lapinou d’obtenir un franc succès, ce dernier a décidé de nous inviter afin de nous remercier. Certes, c'était essentiellement mon épouse qu'il remerciait mais il n'allait pas la recevoir sans moi.





C'est ainsi que vendredi soir, nous arrivions chez Drouant , le restaurant où se réunissent les jurys décernant les prix Goncourt et Renaudot. Ne voyant pas le jeune Lapinou et son épouse, je l'appelai sur son portable.





Et là, quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon filleul socialiste, celui qui a voté Hollande, avait réservé un salon privatif à l'étage dans lequel il nous attendait. Après nous être salués, le sommelier arriva et Lapinou, d'un ton n'admettant aucune réplique commanda un champagne assez cher. De toute manière il était hors de question que nous nous gâtions les gencives avec un mauvais champagne de bar à filles !





Je le laissai faire, m'étonnant de retrouver un champion du socialisme, trôner ainsi comme s'il était un habitué des lieux. Je lui rappelai qu'en tant que socialiste, il me semblait qu'il nous recevait dans un endroit était bien luxueux et que nous aurions pu nous contenter d'un Courtepaille et d'un kir comme apéritif !





Et là, sans se départir de son air de fils de famille, le voici qu'il me dit qu'il n'est plus socialiste. Je lui demande comment s'est opéré la conversion, s'il a vu la Vierge comme les petits bergers de Fatima ou s'il a subi des électrochocs. Non, me dit-il, maintenant que je gagne bien ma vie, je suis de droite.





J'ai évidemment pris ce qu'il y avait de plus cher à la carte ce qui me convenait bien parce que j'adore le filet de bœuf ! A la fin du repas, Lapinou l'ex-socialiste a réglé l'addition faramineuse sans sourciller. Ceci dit, prétextant ne pas avoir d'espèces sur lui, c'est moi qui ai du lâcher les pourboires au maître d’hôtel et au serveur ! Et hop, cinquante euros qui sont partis en fumée !





Comme quoi le socialiste est plus prompt à partager l'argent des autres que le sien !