Pour bien commencer cete nouvelle année, voici un article dont l'intitulé devrait faire frémir ceux qui ont de la mémoire et se souviennent de la terrible et sinistre affaire Romand . Pour ceux qui n'en ont pas, Jean-Claude Romand est cet homme qui après s'être fait passer pour un médecin et avoir vécu d'expédients durant dix-huit ans a préféré assassiner son épouse, ses deux enfants et ses parents au cours d'un raptus mélancolique. Il semblerait qu'il ait voulu se suicider ensuite mais que les médicaments qu'il ait ingérés, étant périmés, il ait pu être sauvé in extremis par les pompiers.





Condamné en 1996 à la réclusion criminele à perpétuité avec une peine de sureté de vingt-deux ans, il est à ce jour toujours incarcéré. L'affaire fut portée à l'écran dans le film "L'adversaire" en 2002 avec Daniel Auteuil.





Je me suis toujours demandé quelles étaient les ressources de romand pour avoir maintenu durant près de vingt ans un tel mensonge, puis pour avoir pu, menacé d'être découvert, passer ainsi à l'acte en assassinant toute sa famille. Hélas, il semblerait qu'il n'ait jamais parlé. On peut donc se perdre en conjectures. On parlera d'égo défaillant, d béance narcissique et de mensonge pathologique et l'on n'en saura pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'en face de moi, j'ai vu des gens assurer mordicus quelque chose alors que je détenais la preuve que ce qu'ils disaient était faux et qu'ils le savaient. Il semblerait que parfois, sauver la face coûte que coûte, soit le prix à payer pour des individus fragiles pour conserver intacte une psyché défaillante.









Avouer, ce serait s'avouer ce qu'ils ne veulent pas s'avouer, à savoir que leurs constructions mythomaniaques ne tiennent plus et qu'ils ne sont pas les géants de leurs rêves. La vie est ainsi faite que certains individus possèdent en eux une sorte de bombe à retardement psychologique qui les fasse obstinément osciller entre le géant de leurs rêves et le nain de leurs cauchemars.





Voici deux mois environ, j'en ai reçu. Un petit gars de même pas trente ans, tout mignon qui est venu me voir comment on viendrait à confesse parce qu'il venait de se faire gauler dans une affaire sordide à souhait.





Voici l'histoire : après avoir usé et abusé des sites de rencontres pour multiplier les conquêts féminines, il a fini par en rencontrer une qui convenait à ses rêves de gloire et de beauté. Issue d'une famille riche et bien née, la demoiselle semblait lui permettre de cocher toutes les cases lui permettant de faire un beau mariage.





Pas calmé pour autant dans ses ardeurs sexuelles, il s'est dit que cela lui passerait et il accepta qu'après une année de fiançailles, ils convolent en justes noces. Ce qui fut prévu fut fait et début juillet, mon patient et sa dulcinée se marièrent au cours d'une cérémonie traditionnelle et d'une soirée chic et chère. Puis ils partirent loin en voyage de noces parce que pour lui, seul l'exceptionnel et le cher avaient de la valeur.





C'est au retour du voyage de noce que les choses se compliquèrent. En mauvais escroc, le jeune homme avait oublié de verrouiller son ordinateur et sa jeune épouse qui ne le trouvait pas très assidu à la bagatelle décida d'en savoir plus. Et là, trois semaines après qu'ils se furent échangés leurs voeux de fidélité, elle constata que son jeune époux s'était moqué d'elle. Et quand je dis qu'il s'était moqué d'elle, c'est une litote.





Elle constata qu'avec des stratagèmes que n'auraient pas renié ni le renard; ni le coyote, son petit mari, auquel on aurait donné le Bon Dieu sans confession, était présent sur à peu près tous les sites de rencontres sous différents pseudonymes. Fole de rage, elle attendit son retour et le somma de s'expliquer. Pris au dépourvu, il accéda à toutes ses requêtes et lui remit même son code bancaire. Elle s'aperçut alors qu'il la trompait depuis le premier jour et qu'il avait recommencé le lendemain de leur retour de voyage de noces. Mais que pire, il était aussi connu comme le loup blanc dans toutes les boîtes échangistes de France et de Navarre, endroits dans lesquels il aimait emmener ses conquêtes fraichement rencontrées. Si ce n'était que cela ... Il semblerait qu'il ait aussi acquis quelques menus objets dont l'emploi semble réservé aux relations sado-masochistes.





Tout ça d'un coup ! la pauvrette qui était persuadée d'avoir épousé un jeune homme bien avec lequel elle aurait des enfants et une vie apaisée, s'apercevait qu'elle avait lié son destin à une sorte de monstre qu'elle ne connaissait pas. Elle s'en alla immédiatement. La semaine suivante, il reçut un courrier d'avocat pour divorcer.





De son côté, mon jeune patient vit son monde basculer parce que l'épouse bafouée avait pris soin de tout raconter à sa famille mais aussi à sa belle-famille ainsi qu'à leurs amis communs. Le jeune homme bien sous tous rapports devenait M le Maudit, le monstre de luxure. C'est après quelques semaines difficiles, durant lesquelles il songea au suicide, qu'il vint me voir, mes coordonnées lui ayant été données par une de ses amies que j'avais reçue voici dix ans ou presque.





Il m'expliqua les choses sans fard, préférant se confier intégralement plutôt que de laisser des zones d'ombre comme il me l'expliqua. Il m'assura qu'il aimait profondément sa femme et que ces dérapages n'étaient pas dus à une âme damnée mais plutôt à une pathologie que moi, je devrais déterminer. Il existe effectivement des accros au sexe comme d'autres le sont à l’héroïne mais j'attendis de mieux le connaitre avant de me prononcer. La seule chose que je lui assurai, c'était que je ne le jugerais pas.





Notre première entrevue fut cordiale. J'avoue que parfois j'avais envie de rire tant ce qu'il me racontait était énorme. J'avais du mal à m'imaginer que ce petit jeune homme rangé fut cette bête qu'il décrivait par le menu. Mais le fait est que le "charme et la faconde superficiels" sont les apanages du sociopathes. En avais-je un en face de moi ? Ou alors n'était-ce qu'un paumé qui avait cru pouvoir concilier une sordide "dépendance au cul" et ses vœux de mariage ?





Ce n'est qu'à la troisième séance, alors que l'alliance thérapeutique me semblait solide que je lui expliquai cela. A savoir que je voulais bien le croire mais que je ne savais pas si je n'avais qu'un énième pauvre hère dépendant ou alors Jean-Claude Romand en face de moi. Il fut assez bouleversé par mes propos. Ayant rapidement pris connaissance de l'histoire de romand sur son téléphone, il m'assura qu'il n'avait rien à voir avec lui mais qu'il n'était qu'une victime de ses comportements ayant amené sa jeune épouse à devenir sa victime. C'était criant de vérité.





Sauf que connaissant son CV professionnel que je lui avais demandé pour mieux le connaitre, je lui répondis qu'il était intelligent mais que pour celui qui savait lire entre les lignes, c'était un escroc. Il s’offusqua mais fut forcé d'admettre que j'avais raison quand je démontais ligne par ligne le CV qu'il m'avait donné. Certes rien n'était inventé mais tout, dans ce CV, dénotait un esprit de calcul assez intelligent pour que ce jeune homme sache parfaitement se la couler douce mais ne réagir qu'au dernier moment en tirant les marrons du feu. C'est souvent le cas des gens qui ont fait une ESC médiocre mais ont su investir dans un mastère très chère d'une des trois grandes parisiennes (HEC, ESCP, ESSEC). On bricole la carrosserie à la résine mais après on fait une très belle peinture et zou, ni vu ni connu, on s'en sort.





Il admit que je n'avais pas tort mais que depuis il s'était amendé en s'investissant dans on travail ce que je ne crus pas un instant. Simplement parce que ce n'était pas le premier escroc de la sorte à venir dans mon cabinet et que pour tout vous dire, j'aurais pu faire la même chose. Sauf que moi je me serais senti très coupable parce que j'ai une morale !





Pour le reste, il me jura qu'il voulait récupérer son épouse et qu'il avait changé et qu'il lui resterait fidèle à vie, qu'il avait compris la leçon. Il était aussi convaincant que Delon quand il chante face à Dalida dans Paroles, Paroles . Cela le fit sourire un instant puis il redevint sérieux en me composant un visage de brave petit gars qui s'en veut d'avoir massacré tout le monde mais explique qu'il a trouvé Jésus en prison et qu'on ne l'y reprendra pas !





De plus, comme il a obtenu mes coordonnées par une amie à lui que j'ai reçue voici dix ans, il comptait sur moi pour que j'intervienne parce qu'il trouve que mon ex patiente est aussi une amie de son épouse. Malin le jeune gars. Alors je lui ai dit que je voulais bien appeler mon ex-patiente mais que je ne vois pas ce que je pourrais bien lui dire. Lui expliquer quoi ? Dites bien à votre amie que son mari, vous savez cette enflure qui n'a jamais cessé de lui mentir, est devenu un saint en trois séances chez moi parce qu'il a eu ne grosse prise de conscience ? Putain d'escroc !





Ceci dit je l'aime bien et je ferai mon métier avec le même sérieux qu'avec n'importe qui. Je l'aime bien parce que je le crois sincère, aussi sincère que le scorpion dans la saynète du scorpion et de la grenouille. Et puis je crois qu'on peut aussi apprivoiser un scorpion quitte à rester souvent sur ses gardes.





Aujourd'hui, après l'avoir ausculté sous toutes les coutures, je crois que j'ai à faire à un jeune mec anciennement complexé par des problèmes de poids et d'assurance. Jeune mec qui, après avoir fait des efforts pour changer, mincir et s'affirmer, a enfin réalisé son potentiel érotique. Après ce fut la "fête du slip" ! Ah petites salopes qui n'avez pas daigné me regarder à l'époque du lycée, vous allez voir ce que vous allez voir. Et elles ont vu. Toutes, y compris sa femme. Toutes ont payé pour les avanies qu'il avait sans doute subies durant son adolescence difficile. Il aurait pu devenir serial killer il n'aura été que serial lover. Mais il en aura fait des victimes. Le jour où il a réussi à ouvrir le couvercle du pot de confiture et qu'il y a mis la main, il s'est vengé, il a vidé le pot. Et comme il est extrêmement intelligent, il y a mis beaucoup d'application et d'intelligence.





Et je pense que s'il s'est fait prendre, c'est qu'il en avait envie. Je crois qu'au fond, il était amoureux de sa jeune épouse, mais que la machine étant lancée, il n'a pas su l'arrêter. D'ailleurs de son point de vue, il tentait de se sevrer en diminuant chaque mois le nombre de ses incartades. Comme je lui ai expliqué, pour arrêter la picole, on cesse de boire, on ne descend pas le nombre de verres jour après jour jusqu'à l'arrêt final.





Je vais continuer à le recevoir. Je crois que mes "shit tests" ont bien fonctionné. Je ne lui ai rien passé, je l'ai malmené, amené au bout de ses logiques. Je me suis parfois conduit en psy bienveillant, parfois en avocat qui doute mais s'en moque, et d'autres fois en flic qui conduirait un interrogatoire. Je crois qu'il a été sincère. Je crois qu'il a cherché durant des années à guérir des avanies connues dans sa jeunesse. Je pense qu'il coïncide en lui un parfait amour pour son épouse en même temps qu'un profond mépris pour la gent féminine.





Je pense que son équation profonde réside dans le fait qu'il aimerait expliquer aux femmes qu'elles ne l'ont pas aimé quand il était un jeune homme bien mais sans doute moins avenant physiquement mais qu'elles l'ont adoré quand il est devenu beau tandis qu'il devenait laid moralement. Je pense qu'il leur en veut de ne croire que les mots et de se moquer de la sincérité. Et sans doute que lorsqu'il a rencontré son épouse, laquelle avait aussi un peu vécu de son côté, il a rencontré quelqu'un comme lui suffisamment mure pour partager son expérience.





L'accès au sexe est un rapport de hiérarchie sociale comme l'a bien démontré Houellebecq dans son déprimant " Extension du domaine de la lutte ". Seuls les plus beaux et les plus riches sont sensés se réproduire. Pour les autres, il n'y aura rien. Et c'est d'autant plus vrai que la morale a déserté les rapports entre hommes et femmes. Mon jeune patient en a fait l'expérience très tôt. Rondouillard, sensible et gentil ça ne marchait pas. Devenu beau mec avec un peu d'argent, et il a vu qu'il pouvait emballer qui il voulait. Et que ça fonctionnait si bien qu'il pouvait aller de plus en plus loin, jsuqu'à emmener des maitresses connues depuis seulement deux jours dans des lieux échangistes. Quelle déconvenue pour un ancien jeune homme gentil et sincère ! Ceci dit à leur décharge, de la même manière qu'il aime les jolies filles, peut-on leur en vouloir d'aimer les beaux gars ?





J'ai donc décidé de lui faire confiance. Je crois même qu'on peut récupérer son mariage en étant assez adroit. C'est terrible. Tandis que le genre professionnel m'enjoint de me montrer le plus neutre possible, il m'est difficile d'aider les gens si je n'ai pas un peu d'affection pour eux. Pour autant, je ne crois pas me tromper. Je pense que c'est un type bien.





Je pense aussi que bien que j'aie maintenant un peu vécu, il n'est pas impossible que je me fasse encore avoir. Il faut faire des paris dans la vie.