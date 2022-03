Tire-au-flanc !

Moi, léger et aérien, butinant les idées !



Ah, si j’avais été un petit gars sérieux, j'en aurais fait de grandes choses ! Quoique je sois quelqu'un de sérieux mais sans grande constance. Ceux qui me lisent savent que je suis sujet aux lubies : je suis un individu lubique.

Je rappelle que lubique, tout comme oursicole et zurnisme, sont des néologismes que j'ai créés. Lubique est l'adjectif qui qualifie les individus sujets inconstants et sujets aux lubies tandis qu'oursicole se dit d'une chose ou d'une personne possédant les qualités morales et esthétiques que je reconnais aux ours.

Quant au mot zurnisme, je ne vous ferais pas l'affront de penser que vous ne savez pas ce qu'il signifie puisque ce néologisme figure carrément dans le dictionnaire ce qui fait que je peux mourir tranquille, ayant laissé ma trace dans la grande aventure de l'humanité, un peu comme Jules César ou Pasteur !



Toujours est-il que je m'étais promis de moderniser ce blog et que je ne l'ai toujours pas fait.C'est ainsi que les liens pointent toujours vers des sites maintenant morts. J'aurais aussi pu y insérer mon mail et ça non plus, je ne l'ai pas fait. Et donc périodiquement, au cas ou l'on souhaiterait me joindre, je redonne mon mail qui est :

pa6712@yahoo.fr