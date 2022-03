Alors certes, je traine sur twitter plus que de raison ce qui m'a éloigné de mon blog et je le regrette mais il y a d'autres raisons. Des raisons physiologiques !

Il se trouve qu'en mars dernier, je me sentis un peu fatigué. Je me disais que c'était la faute a à ces conneries de confinement. Ces tocards ont ruiné ma vie qui était pourtant si réglée. Je bossais quatre jours par semaine avec mes petites habitudes et d'un coup voilà que ces fils de pute décident de me boucler. Bon, étant un peu rebelle par nature et surtout capable de réfléchir sans la permission d’Olivier Véran, je suis tout de même sorti mais ce n'était plus pareil. Les gens étant en télétravail, j'avais principalement des consultations par visio ! De toute manière tout étant fermé, je n'aurais pas eu grand chose à faire à Paris alors je suis resté chez moi dans la maison aux ours (voir article précédent).

Moi qui détestais déjà les élus, je les déteste encore plus comme je détste de manière générale tous ceux qui veulent exercer une auorité sur mi vu que je suis assez grand pour ne pas avoir besoin d'eux. Je crois que je n'ai jamais autant haï quelqu'un autant que messieurs Macron, Véran et Attal ! Mais revenons à nos moutons.

Donc non content de nous avoir confinés, voilà que ces abrutis ont eu l'idée de faire un couvre-feu et de boucler tous es endroits sympas. Je me suis donc retrouve de nouveau comme une âme en peine. Heureusement que, comme je vous l’expliquais plus haut, rebelle par nature, conviction et nécessite je me suis débrouillé pur fréquenter des endroits sympas parce que Skype ou Teams, c'est comme la baise par téléphone, ça va un temps !

Mais comme vous l'imaginerez, et comme diraient les jeunes, si tant est que les jeunes le disent encore, j'étais très vénère ! J'étais vénère et fatigué en même temps. Je passe donc voir un généraliste qui me dit de faire une prise de sang. Je m'exécute et benoitement j'attends les résultats. ET voilà-t-y pas que le généraliste qui se trouve être un voisin et un pote m'appelle et me hurle que je suis en train de perdre mes reins et que je dois aller à l’hôpital ! Il me charge sans sa bagnole et m'amène aux urgences de l’hôpital d’Antony ou ils décident de me garder une semaine.

Semaine durant laquelle je verrai une succession de médecins tous plus idiots les uns que les autres à part une. Y'en a un à qui j'ai même demandé "mais vous êtes vraiment médecin ?". C'est vrai que je ne suis pas le patient le plus simple. Mais bon, est-ce trop demander que l'on ne me parle pas comme à un débile mental ?



Évidemment, je les envoie chier et notamment un néphrologue qui veut à tout prix me faire une fistule atério-veineuse pour une éventuelle dialyse. Je l'envoie chier lui aussi parce qu'en plus je le trouve laid, il a la tête du journaliste Claude Posternak que je n'aime pas.

Y'en a qu'une qui trouve grâce à mes yeux, une vilaine à cul de bouteille sapée comme l'as de pique dont originalité laisse deviner un esprit plus affuté que les crétins diplômés que l'on m'envoie. En plus, elle est plutôt sympa et échange aimablement. Et comme mon taux de créatinine baisse et que je gueule comme un porc, on me laisse sortir !

Bon j'ai joué le beau mais je vous avoue que je n'en menais pas large. Évidemment j'ai lu ds tas de trucs en néphrologie et je n'étais pas rassuré plus que ça. Mon avenir s'annonçait sombre, soit attaché à une machine de dialyse attendant une greffe hypothétique, soit mort ! Le blog n'était pas ma principale préoccupation même si j'y ai pensé parfois. Je me disais même que je devrais mettre un message au cas ou je calancherais du genre "bon merci à vous qui êtes venu me lire, ceci est min dernier message vu que je suis mort". Je l'aurais programmé à 6 mois par exemple.

Bref, j'ai attendu fébrilement et je vous assure qu'à peine réveillé le matin alors que tout allait bien, d'un coup, d'un seul je me disais "ah non merde mes reins". La vie n'est pas très rose quand chaque jours on pense que l'on va mourir même si comme moi on a été pétri de philosophie stoïcienne. C'est au pied du mur que l'on voit le maçon. J'ai évidemment assuré mes consultations comme si de rien n'était. Sur ce coup là au moins je suis reste stoïque.

C'est en discutante avec un patient qu'il m'a donné une idée ! Il a eu recours à un mec diplômé de l’université de Nankin qui fait de la médecine et il avait apprécié. Même si les trucs orientaux, ce n'est pas trop mon truc, je me suis dit pourquoi pas. Aprés tout le mec ne pas être pire qu'un crétin issu de la faculté et dûment pfizerisé comme un gros veau ! Après tout, Steve Jobs avait eu recours aux médecines parallèles alors pourquoi pas moi. Oui, je sais il en est mort !



Le mec est rigolo. C'est un petit mec sec et très pro. Je me suis assez bien entendu avec. Et il m'a envoyé des trucs ignobles à faire bouillir puis à boire. Je me souviens que la première tournée, j'avais l'impression de mettre mon verre dans une fausse septique puis de boire tellement c'était immonde. Mais bon, ça a semblé marcher puisque mon taux de créatinine a considérablement baissé.

De toute manière, l'épisode du Covid m'a durablement marqué et j'aurais du mal à consulter un médecin traditionnel. Mon médecin chinois se révélera peut-être inefficace mais je m'en fous, je mourrais heureux et fidèle à mes convictions !