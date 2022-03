Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que je suis confit en dévotion et que je vis dans la crainte de Dieu. Crainte mesurée dans la mesure ou né sous le signe du capricorne, comme Jésus Christ, il est évident que je suis qualifié pour le paradis ou alors ce serait vraiment pas juste !

Mais évidemment je ne puis me départir d'un vieux fond de paganisme hérité de mes ancêtres qui hantaient les forets impénétrables durant les ages farouches ! Une épigénétique facétieuse fait que j'ai plus le physique d'un ours que d'un jaguar, quoique ce ne soit pas si évident que ça ! Toujours est-il que j'adore les ours, les ours et les marcassins, mais on ne parlera pas de marcassins ici, juste des ours.

Donc j'adore les ours et Jeanne d'Arc aussi, dont je possède plusieurs statues dans mon bureau même que ça étonne les gens vu que parfois je peux avoir des paroles un peu sexistes ! Mais la Sainte Patronne de la France n'a rien à voir ici puisque je parle juste des ours.

Ma maison, qui est très grande vu que j'ai pu eu une réussite spectaculaire que l'on m'envie souvent, est tellement remplie d'ours de toutes sortes que tout le monde l'appelle la maison des ours. Il y en a en peluche, en bronze, en plâtre, en marbre, en tableaux, tout ce que vous pouvez imaginer ! Y'a des vieilles femmes qui adorent Frédéric François moi, c'est les ours !

J'ai mis un lien pour Frédéric François, des fois que je sois lu par un lecteur de la génération Z incapable de connaitre quelque chose datant d'avant sa naissance ! Parfois je rêve d'une immense panne d'internet rien que pour faire chier la génération Z ! Plus de tablettes, de portables, on revient aux bons vieux cadrans, hahaha ! Mais revenons aux ours !

Comme j'adore les ours, il était normal qu'ils soient tout en haut de mon panthéon personne, d’ailleurs simple à appréhender puisqu'il ne possède que deux catégories : les ours et les autres ! Les ours sont beaux et intelligents et disons le parés de toutes les qualités. Il n'y a que deux ours : mon épouse et moi, les autre pouvant s'approcher de l'état d'ours en étant "oursicoles" sans jamais être de vrais ours ! Faut pas déconner quand même et trop en demander !

A l'opposé, il y a les autres, les rats musqués qui concentrent tout ce qu'il y a de plus moche ! Le rat musqué est laid, bête et cupide ! Et rappelons que tandis que l'ours se signale par une bonne éducation et une grande culture, le rat musqué n'est qu'un gougnafier inculte !

Alors existe-t-il des tests, des constantes, des moyens de savoir si l'on est un ours ou un rat musqué ? Non, ça on le décide de manière arbitraire et autoritaire, sachant que s'il est très facile de de passer de "oursicole" à "musqué", l'inverse s'avérera compliqué voire impossible. Par exemple, avant Noël, il y avait un gars que j'aimais bien et qui était plutôt oursicole, qui est devenu totalement musqué !



Être un lecteur assidu de ce blog, faire partie de ma patientèle, me reconnaitre de nombreuses qualités, intelligence, beauté digne d'une statue grecque, bon goût, etc., sont un faisceau d'indices laissant à penser que vous êtes oursicole. En revanche, toute critique à mon égard, vous classera irrémédiablement dans les rats musqués !