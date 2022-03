C'est complétement idiot d'écrire joyeux Noël alors que nous sommes en mars 2022 mais la culpabilité qui m'étreignait était trop forte : je n'avais jamais oublié de vous souhaiter un joyeux Noël, sauf cette année.

Voilà c'est réparé, j'espère que vous avez eu un joyeux Noël ! Et pour la peine je vous mets une belle image ; vous l'avez bien méritée !

Souvenons-nous que la culpabilité est une expérience émotionnelle désagréable, caractérisée par un sentiment de tension, d’anxiété et d’agitation qui nous prévient que nous avons mal agi, transgressé nos valeurs ou nos principes moraux.

Si culpabiliser est donc un signe de bonne santé mentale comme dans mon cas, car j'avais des raisons de me sentir coupable, ce n'est pas toujours le cas. Alors, vous qui me lisez et vous sentez coupable de tout, de la faim dans le monde, de l'état de la planète ou que sais-je encore, parce que vous êtes trop sensible ou crédule, envoyez balader les gens de temps à autre, ça fait du bien.