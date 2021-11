J'ai conscience d'avoir été très peu sérieux et pourtant j'adore mon blog. J'avais plein d'idées d'articles que je n'ai pas écrits. Alors pourquoi ne suis je pas venu plus tôt ?

D'une part, parce que mon bureau effectivement squatté par mon épouse qui travaille principalement de chez nous et non de son cabinet. Elle s’est tellement étalée que j'ai peine à accéder à mon i mac, car j'ai de nouveau un I mac ! De plus, quand j'écris, j'aime mettre mon casque écouter mes playlists de musiques d'ascenseur et si j'ai mon épouse dans la pièce, elle ne cesse de bavarder soit avec ses clients, soit avec moi. Elle n'a pas saisi que le grand homme que je suis a besoin de calme et de réflexion. On ne s’étonnera pas que les avocats soient surnommés en argot des bavards.

Ensuite, je note que je passe beaucoup trop de temps sur Tweeter. C'est une activité qui ne sert à rien mais qu'est ce qu'on s'amuse. C’est tout de même le seul endroit où l'on puisse envoyer un lu se faire foutre. Et uis j'adore trolller, j'appelle ça "pêcher à la grenade", plus 'est grs plus ça passe. C'est idiot mais je n'ai jamais dit qe ej ne faisais que des choses intelligentes. Les gands hommes ont aussi besoin de détente.

Et puis comme je suis sociable, je me suis fait un tas de petits camarades sur tweeter et on se voit, on fait des diners et on boit es coups et pendant ce temps là, je ne suis pas sur mon blog. Petit, ma mère me disait déjà que les copains seraient ma perdition. J'ai toujours été bavards et j'ai toujours torché mes devoirs pour voir mes potes. C'est sur que je ne suis pas autiste !

Et puis, il y a eu la période. Jamais je ne parlerai de pandémie car si je ne nie pas que la grippe ait été un peu forte en 2020, il n'y a pas eu de catastrophe. Ceux qui me connaissent, et ont l'habitude de me lire l'auront deviné : je suis un vilain complotiste. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne me trompe jamais, c’est d'ailleurs pour cela qu'on me verse des honoraires. Je manifeste d'ailleurs tous les samedis contre cet ignoble pass sanitaire qui n'est évidemment rien d'autre qu'un pass politique destiné à nous asservir.Je ne sais sur pas sur que cela soit utile mais au moins aurais-je fait quelque chose. Dieu que je hais les élus, encore plus qu'avant !

Alors quand je manifeste, je n'écris pas non plus sur ce blog.

Voilà vous savez tout !