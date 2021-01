Jeudi dernier, je recevais une élève infirmière extrêmement brillante, une jeune femme qui aurait pu faire médecin sans problème si l'on n'avait pas définitivement fermé la voie aux littéraires en faisant croire que la médecine était une science.

Comme, elle effectue un stage dans une unité Covid d'un hôpital quelconque, on a parlé de ça. Elle m'a expliqué que quelques vieux calanchaient mais qu'un tas s'en sortait aussi. Ce n'est pas non plus l'hécatombe. D'ailleurs, moi qui suis allé deux fois à des obsèques courant décembre dans de très grands cimetières, à chaque fois, il n'y avait pas d'autres inhumations.

Et comme elle connait mieux le bouzin que moi, on a parlé de symptômes. C'est rigolo pare qu'avec le Covid19, tout est devenu Covid19. Bientôt, pour faire médecine, ça prendra une semaine puisqu'à part la symptomatologie du Covid19, on n'aura plus besoin d'apprendre autre chose. J'ai mal au dents, Covid ! J'ai des cors aux pieds, Covid !

Mon camarade GCM qui est encore pls facétieux que moi, suggérait d'ailleurs pour faire baisser le taux de contamination de faire croire que le Covid19 serait responsable de l'apparition d'un micro-pénis. Gageons qu'avec une telle information, la plupart des hommes expliqueraient qu'en fait, ce n'était qu'un rhume !

Toujours est-il que la petit m'expliqua qu'en fait de symptômes, la plupart du temps, ceux-ci se bornaient à la goutte au nez, de la fatigue et un essoufflement ! Mais Sacrebleu, lui dis-je alors, il me semble avoir ressenti tout cela début octobre ! Elle me répondit derechef que j'avais pu être contaminé et sérieusement me demanda si je m'étais fait tester. Ce à quoi je répondis que non parce que je déteste faire la queue et que l'idée de me mettre un coton tige dans le nez ne me plaisait pas.

Et qu'au-delà de tout cela, je suis un grand hypocondriaque persuadé que toute pathologie nécessitant plus qu'un Doliprane entrainera ma mort ! Alors si j'ai un petit truc, je n'y pense pas, ça calme mes angoisses. Si on me dit que ce n'est qu'un rhume je vais vivre normalement mais si on m'annonce Covid19, alors même que les symptômes sont ténus et légers, je me connais, je vais angoisser, je vais faire chier ma femme en lui parlant de mes dernières volontés et me préparer à quitter cette vallée de larmes.

Ma petite élève infirmière m'a alors dit, que bien qu'elle ne puisse l'assurer évidemment, j'avais pu être contaminé par le Covid19, que c'était fort probable.



Vrai ou pas, je n'en sais rien mais saches d'ores et déjà que c'est un survivant qui vous écrit. Depuis d'ailleurs,j'ai le regard sombre et lointaine de ceux qui savent, de ceux qui sont allés là où aucun humain ne voudrait aller !