Toujours aussi coupable, je viens aujourd'hui vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Présenter ses vœux un 18 mars, ce n'est pas très courant certes. Mais j'ai estimé que c’était préférable que d'antidater l'article en jouant le faux !

En plus d'une intelligence très vive et d'une musculature que m'envient les animaux sauvages, ce qui me caractérise, c'est la sincérité et la droiture. C'est donc avec une infinie droiture et une immense sincérité que je vous renouvelle tous mes vœux pour 2022.

Terminée avec le cauvide, dont je n'avais rien à foutre parce que je sui sun rebelle, voici que cette année nouvelle débute avec la guerre en Ukraine, dont je n'ai rien à foutre non plus.

Non que je sois un monstre, je suis au contraire un garçon bourré d'empathie mais que cette empathie ne se confond pas avec l'hystérie. J'ai des amis, beaucoup d'amis, un reste de famille et bien sur ma patientèle et tous ce gens m'occupent suffisamment pour que je n'aie pas beaucoup de temps disponible pour des victimes que je ne connais pas.

Pour la peine, et avant que vous ne vous étrangliez en songeant que je suis un pu tain de vilain égoïste, je vous offre une belle image avec un ours parce que j'aime bien les ours. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des ours ? Non, alors je vais le faire dans le prochain article.

Évidemment, tant mieux si tout le monde est heureux et en bonne santé dans le monde, je ne demande pas mieux !