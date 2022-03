Je vais vous parler d'un truc secret. Alors comme c'est secret, je vais juste vous dire ce que je peux sans pour autant tout dévoiler. Je n'ai pas envie qu'un soir, une voiture anonyme freine près de moi, que deux balèzes en sortent et m’emmènent dans la forêt de Fontainebleau où ils m’abattraient avant de me jeter dans une fosse préalablement creusée ! Aucune envie de finir comme le pasteur Doucé !

Au cours des trente dernières années, n m'a demandé trois fois si je ne voulais pas devenir franc-maçon. J'ai à chaque fois décliné poliment l'invitation en remerciant veux qui me la faisaient de l’honneur qu'ils me faisaient. Car à n'en pas douter, c'était un grand honneur qu'ils me faisaient en songeant que j’étais apte à participer à leurs rituels plus ou moins secrets.

J'ai refusé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leurs trucs ont lieux le soir et moi le soirs je bosse, je suis comme les coiffeurs, je fais nocturne. Je n'ai donc pas le temps de me déguiser avec des amis ! Et puis, je n'aime pas tellement les groupes où je ne suis pas un peu chef et l'idée de fermer ma gueule durant une année en écoutant des gens pérorer m'ennuie déjà ! J'aurais fait un très mauvais apprenti.

Enfin, je trouve que si le truc avait du sens au XVIIIème siècle, c'est devenu d'une ringardise absolue ; j'aurais l'impression à 55 ans de faire partie du club des Castors Juniors ! Et puis en tant que monarchiste et catholique, tendance anarchiste de droite, je me vois mal écouter les délires républicains vieux boomers comme Mélenchon, Vals et autres !

Il se trouve qu'un ami, lui-même franc-maçon, et qui à ce titre passera l(éternité dans un lac de feu, m'a convié à une conférence publique dans sa loge. Comme je ne voulais pas mourir idiot, j'y suis allé et c'était intéressant.

C'était rigolo de rentrer dans le bâtiment et de me dire que tous les gens ou presque en étaient ! Dans les faits c'était effectivement de vieux boomers qui souvent s'emmerder chez eux et se retrouvent là entre camarades. C'est un peu ce que je fais avec mes amis dans les nombreux cafés où je suis connu sauf qu'on ne se met pas un petit tablier et qu'on ne fait pas de salamalecs.

La conférence était tellement pénible que je me suis endormi sur ma chaise, véridique ! Et comme je ronfle fort, mon ami franc-maçon a été obligé de me réveiller parce que ça fait mauvais genre de s'endormir alors qu'un mec est en train de dire un truc que tous les autres trouvent passionnant Moi je trouvais ça con et ennuyeux alors j'ai dormi.

Pour me tenir éveillé, j'ai emprunté le bouquin de symbolique que mon ami franc-maçon avait apporté avec lui et discrètement j'ai dessiné sur certaines pages des petits pénis stylisés très jolis. Bien sur je me suis fait gauler par mon ami franc-maçon qui n'a pas trouvé ça drôle même si moi ça m'avait beaucoup amusé puisque j'ai gardé une âme d'enfant ! Et puis ça me tenait éveillé !

A un moment, mon ami franc-maçon, sans doute pour se faire bien voir de sin vénérable, qui est en quelque sorte le grand chef, a posé une question totalement idiote au conférencier. son intervention faisait gros lécheur de boules mais le conférencier a répondu et sa réponse était aussi chiante et absconse que sa conférence.



Bref c'était vraiment bien chiant sauf qu'après on a pu diner à la loge et que là, j'ai trouvé que pour le prix, on mangeait plutôt bien ! Je tairais le menu car si j'en parlais vous pourriez pas de subtils recoupements savoir où je me trouvais sauf que ça c'est secret. Mais la bouffe était vraiment très correcte avec en plu seau et vin à volonté. Il a quand même fallu que deux personnes posent ds questions dont on n'avait rien à foutre au conférencier qui dinait avec nous et ça c'était pénible. Mon ami franc-maçon, toujours pour se faire bien voir du vénérable qui dinait avec nous feignant d'être intéressé par les réponses alors qu'en fait, je le connais bien, il n'en avait rien à faire. Alors je l'ai titillé et je me suis fait remarquer par e vénérable qui a du se dire : mais quel est ce gros débile qui tire les cheveux de son camarade ? Alors après je me suis tenu tranquille et j'ai mangé mon dessert.

Alors qu'en conclure ? J'ai bien fait de ne jamais adhérer à ce truc parce que je pense que deux mois après je ne serais pas revenu. C'était très chiant mais je ne regrette pur autant pas d'y être allé ; c'est une expérience intéressante.

En revanche mon ami franc-maçon ne veut us m'y emmener parce qu'il m'a dit que ce n'était pas pour les enfants ! Je ne sais vraiment pas ce qui lui fait dire ça ?

Sans doute parce que je me suis amusé à décorer son précieux bouquin se symbolique de petits pénis stylisés. J'ai beau eu lui dire que c'était le symbole de vie, il ne m'a pas cru.

Je crois que les franc-maçons n'aiment pas mes symboles ! Je les remercie cependant de m'avoir accueilli lors de cette conférence et les prie d'accepter mes plus plates excuses si je n'ai pas été sage !