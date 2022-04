Voici sept ans, BB, l'un de mes patients passablement alcoolique et toxicomane avait été touché par la grâce. J'avais à cette époque un article relatant son expérience. Il avait émis le souhait de se faire baptiser et donc poursuivi le parcours du catéchuménat durant deux ans. Le baptême avait eu lieu voici cinq ans dans une splendide église parisienne, hélas sise dans un quartier immonde.

Qu'à cela ne tienne, bravant les fumeurs de cracks et autres miséreux, nous avions été un certain nombre à accompagner BB lors de cette vigile pascale, durant laquelle on célèbre les baptêmes d'adultes. Ça avait té une fort belle cérémonie.

Depuis BB, fuyant l'enfer qu'est devenu Paris, a trouvé refuge en Savoie où il peut exercer son métier à distance. Il remonte cependant régulièrement et cette année, il a eu l'idée de marquer ses cinq années de baptême en retournant dans l'église où il avait reçu la lumière divine. Je l'ai bien sur accompagné.

L'époque étant ce qu'elle est, puisque nous sommes menacés d'être de nouveau dirigé par un sociopathe dangereux, j'ai eu l'idée de ramener au Christ du gibier de bagne afin que mes prières anti-Macron soit encore mieux entendues ! C'est ainsi, qu'outre BB, j'étais accompagné d'un franc-maçon, d'un bon sauvage, d'un haut fonctionnaire, d'un exilé fiscal et d'une jeune femme de mauvaise vie ! Autant vous dire que les ramener tous dans le giron de Dieu ne fut pas une mince affaire et ce d'autant plus que la messe a duré trois heures et trente minutes, au cours desquelles j'ai été sage comme une image !

Notre père qui êtes aux Cieux,

Merci de faire dégager Macron et sa clique !