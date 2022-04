Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire. Lire et parler devrais-je dire puisque Mlle Ricci une institutrice de maternelle, sans doute décédée depuis, avait osé me mettre du scotch sur la bouche ! Bref quand je ne parlais pas, je lisais et quand je ne lisais pas, je parlais.

J'ai lu tout et n'importe quoi mais aussi n'importe où. Dans le métro, à table, dans mon lite et jusqu'aux toilettes. J'ai d'ailleurs des ouvrages que je baptise de bouquin-chiottes que je lis lorsque je vais déposer des amis à la piscine. Je connais assez bien deux auteurs qui ne sauront jamais que leur prose a accompagné mes défécations !

Mais je lis aussi dans mon canapé, canapé que j'ai acquis voici presque trente ans et que je devrais foutre aux encombrants tellement il est ruiné. J'ai toujours lu dans les canapé et notamment pus jeune chez mes parents. Il se trouve qu'il y avait deux canapés et que celui que j’affectionnais était situé juste en dessous d'une bibliothèque.

Je n'avais qu'à tendre le bras pour me saisir au hasard d'un des gros volumes de l'encyclopédie Larousse. Il y devait y en avoir quinze volumes. ET si je ne prétends pas tous les avoir lus, certains articles me semblant totalement rébarbatifs, je les ai tous parcourus plus d'une fois. Ayant bonne mémoire, je me suis toujours souvenu de mots glanés ça et là au fil de mes lectures.

Un natif du capricorne ne changeant pas, j'ai évidemment continué à agir de même avec ma tablette en mains. C'est ainsi que je dévore Wikipédia, sautant allègrement d'un article à l'autre en gardant au moins six ou sept onglets ouverts. Et c'est au cours de ces lectures, de ces errances que je glane des mots inutiles qui resteront le plus souvent dans ma tête, à moins qu'une circonstance tout à fait particulière m'oblige à m'en servir !

Ainsi aller donc utiliser à notre époque smaragdine ou éburnéen ? Ceux là, je les ai glanés chez Octave Mirbeau ! J'ai bien une patiente qui porte parfois une robe verte mais je ne me vois pas lui dire : oh quelle splendeur smaragdine !

Parfois l'occasion se présente d'utiliser un de ces mots curieux que je collectionne. C'est ainsi qu'au cours d'un diner, voici quelques années, une jeune femme vint à parler du lac Pavin en Auvergne, région dans laquelle elle allait en vacances. Je ne pus m'empêcher de préciser que le nom pavin venait de pavens qui en latin signifie effroyable. Mais cela, n'importe quel latiniste moyen l'aurait expliqué. En revanche je rajoutais que c'était un lac méromictique.

La demoiselle en question était persuadée que je plaisantais. Aussi se saisit-elle de sont téléphone pour vérifier mes dires et elle constata que j'avais raison. Elle me demanda pourquoi et comment je connaissais ça. Je lui disais que j'avais quelques notions de limnologie. Je l'achevai alors en toute modestie. La belle me regardait alors comme une sorte de monstre de connaissance avec un mélange de timidité et de respect.

N'importe quel idiot en aurait conçu une fierté imbécile. Mais ayant fait une psychanalyse exigeante et étant débarrassé de tout égo je n'affichais que le sourire modeste de celui qui ne comprend vraiment pas pourquoi on lui témoigne autant de respect !

Voilà ami lecteur, si toi aussi tu es un gros nolife comme moi, perdant ton temps à lire, ne croi spas que tout soit perdu !