Une nectonnerie proche de Paris !



J’ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis un véritable entraineur de chevaux de courses. Je ne compte plus les ingénieurs des Mines, centraliens et autres polytechniciens. Quant aux HEC, Essec et autres ESCP, je n’en parle même pas. Et bien sur il en va de même avec les Sciences-Po, ENA et ENS !

En effet, je ne compte plus les diplômés de grands écoles qui m'ont accordé leur confiance, à moi l'humble, le rien-du-tout, le petit, l'insignifiant, l'acarien !

N'allez pas croire que je force le trait en soulignant mon humilité ; ceux qui me connaissent savant qu'ayant fait une analyse, je n'ai plus d'égo. Je suis devenu aussi transparent qu'une vitre ; la prochaine étape sera la canonisation ! Écrire ce blog et parler de moi est une vraie souffrance que j'endure en me disant que ce sera peut-être utile à quelques uns !

Or voici qu'aau cours d'une conversation, un polytechnicien et moi abordâmes le sérieux sujet du plancton. J ne sais ni pourquoi ni comment, lui et moi en sommes venus à parler de cela. Toujours est-il que fort benoîtement je lui demandai comment il définissait le plancton. Et voici que ce faux érudit, l'élite de la nation me répondit : le plancton c'est simple c'est ce qui flotte !

- Haha lui rétorquai-je alors, une bouteille de plastique jetée a la mer serait donc du plancton ? Fort marri de s'être ainsi laisser piéger par un esprit supérieur - le mien - voici que l'arrogant, le fat, s'emmêle dans une explication douteuse autant qu'emberlificotée !

Avec toute la simplicité dont j'étais capable, je lui expliquai alors que le plancton est formé d'êtres vivant dans l'eau mais incapables de lutter contre le courant. Tandis qu'à l'opposé, le necton est l'ensemble des organismes dont la capacité de nage est tel qu'ils peuvent se déplacer contre le courant comme les poissons, certains crustacés, les céphalopodes et les mammifères marins !



Bien sur des planctonologistes chafouins veulent remettre en cause la définition que je viens de vous donner qui sont celles de Christian Andreas Victor Hensen et de Ernst Haeckel, deux biologistes allemands du XIXème siècle !

En tout état de cause, cette discussion a amené un autre débat autrement plus passionnant. En effet, ne serait-il pas temps de renommer nos poissonneries des nectonneries dans la mesure où elles offrent au chaland non seulement du poisson mais aussi des crustacés !

Alors me direz vous ? Quid des oursins, moules et huitres qui appartiennent au benthos et non au pélagos ?

La questions n'est pas tranchée ! Il semble que si ma proposition de rebaptiser les poissonneries, des nectonneries, même si elle représente un pas certain vers plus de véracité biologique soit tout de même imparfaite.

Une chose est cependant sure, on peut être diplômé de Polytechnique, parader sur les Champs-Elysées avec un beau bicorne sans savoir différencier le plancton du necton !

Où va-t-on ?