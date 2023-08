Récemment une jeune patiente m'a décrit la rencontre avec un jeune type qu'elle avait accepté de voir dans un café. Elle est jeune et mignonne t terriblement intelligente et lui, d'après ce qu'elle m'en a dit, n'était pas mal non plus, travaillant dans l'informatique, avec des revenus stables et une apparence plutôt flatteuse.

Bref ces deux là auraient pu s'entendre, commencer une histoire et nous faire des petits. Mais non, car si la donzelle était maligne, le prétendant s'est révélé être un bourrin de premier ordre, un peu comme si, étant chasseur, il avait décidé d'aller taquiner la perdrix habillé en orange avec des grelots sur sa tenue et une enceinte gueulant de la musique. Ben, la perdrix se serait envolée et il serait rentré bredouille ou broucouille comme on dit dans le Bouchonnois.

A peine installés, d'après ce que me raconta ma patiente, voici que ce gros bourrin, la soumet à un feu roulant de question. Tant et si bien qu'elle a l'impression de passer un entretien de recrutement. Certaines questions sont évidemment légitimes mais viennent ensuite des questions totalement aberrantes concernant son nombre de partenaires sexuels par exemple.

Il se met alors à lui raconter sa vie et combien il a été amoureux avant de se faire tromper. Et il explique à ma patiente qu'il aurait su mieux surveiller son ex et qu'elle ne serait pas partie. C'est engageant tout de même le type qui pour séduire vous explique qu'à l'avenir il va se comporter en taliban. Ce qui devait arriver arriva et ma patiente prétextant un rendez-vous prit la tangente sans jamais le rappeler.

Connaissant ce genre d'oiseau je suis sur qu'il a ravalé sa hargne en se disant "encore une salope". Et non mon garçon, encore une jeune femme qui t'échappe parce que tu t'es conduit comme un gros con. Parce que même si Stéphane Édouard dit des choses parfois intéressantes, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et qu'il faut un peu de recul pour saisir ce qu'il dit. Non toutes les femmes ne sont pas des salopes hypergames n'en vouant qu'à votre fric. En revanche il est normal qu'elles veuillent un minimum.

Et ce minimum, ça commence par savoir les séduire ce que les incels, grand consommateurs de conseils à la con sur des sites plus ou moins intelligents de séduction ne savent pas faire. Cessez de faire tout et n'importe quoi et maîtrisez déjà le basique consistant à être propre, avoir une profession stable età se montrer sympathique et tel qu'on est.



Le mot incel (involuntary celibate), célibataire involontaire en français) désigne les hommes s'estimant incapables de trouver une partenaire alors qu'ils souhaiteraient plus que tout être en couple. Comme ce pauvre gars ayant échoué avec ma jeune patiente, l'incel se caractérise par le ressentiment, la volonté d'apitoyer; la misogynie, la misanthropie et le sentiment que le sexe comme le sentiment que sexe et les sentiments devrait être un dû que leur refuser est d'une rare injuste.

L'incel n'est donc pas un pauvre gars malheureux mais une sorte de communiste de la relation sentimentale qui pense que sans efforts, tout doit lui tomber tout cru dans le bec. L'incel pense que sans efforts il doit tout obtenir tandis que l'élue de son cœur devra être toujours apprêtée et jolie et bien sur disponible pour une partie de jambes en l'air. Et comme il est un peu con, disons totalement immature, il aimerait que sa dulcinée soit la championne du cul tout en n'ayant évidemment jamais connu d'autres hommes que lui. Et, ce gros bêta étant bien sur gros consommateurs de porno et cam-girls, il reste persuadé qu'une femme, c'est quelqu'un de disponible à tout moment qui va le trouver génial.

Bon alors conseil aux incels qui liraient cet article. Déjà comme je le disais, propre, sympa avec un job stable. Si vous êtes un peu timide, ç na rien de grave; c'est normal lors qu'une première rencontre même finalement vous n'avez rien à perdre. Comme le disait un de mes patients gros dragueurs, je suis entré dans le café sans gonzesse et au ire j'en ressortirai sans.

C'est de la sagesse, toute les campagnes de pêche ne sont pas fructueuse, regardez les émissions à la cn sur la pêche au crabe royal sur les chaines de la TNT et vous verrez que certains chalutiers rentreront sans rien ou presque. Ce n'est pas pour autant que le patron pêcheurs saborde son bateau et va bouder. Il se dit que ce sera mieux la fois prochaine. N'oubliez pas qu'il existe un facteur chance mais surtout l'expérience.

Enfin, face à la demoiselle ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Rien de plus ridicule que de jouer une comédie qui ne tiendra pas dix secondes comme le chantait Alain Souchon quand j'étais petit dans Bidon. Le faux self est certes une adaptation que nous avons tous tendance à utiliser pour masquer nos manques mais comme le maquillage, c'est à utiliser avec modération. Pour tout connaitre du vrai et du faux self, c'est ici.

Et puis cessez de penser que vous aurez accès à tous vos désirs. Globalement les couples sont bien appariés, les belles vont avec les beaux et les moyens avec des moyennes. Si vous êtes moyen physiquement voire moins, vous avez intérêt à avoir d'autres talents pour choper une 10/10. C'est la vie, c'est comme pour les bagnoles, si vous n'avez pas les moyens, vous rêverez d'une Ferrari sans vous en offrir une. Et puis d'ailleurs cessez de noter les femmes, c'est grotesque, c'est vraiment un truc d'incel.

Bref, cessez de vous rendre ridicule, ayez des prises de conscience et changez ce que vous pouvez changer et accepteez ce que vous ne changerez jamais et faites en sorte de composer avec ce dont la nature vous a doté quelque chose de sympa et d'agréable.

Ça n'a rien de compliqué de trouver une femme !