Voilà ce que la fin du pauvre John Jones m'a amené comme réflexions et je sais que le tout est sans doute un peu brouillon. J'écris toujours d’un seul trait sans me relire, je ne suis pas un gros tâcheron comme LF Céline qui noircissait de cahiers avant d'écrire. Le stye doit jaillir, sinon ce n'est plus de la littérature mais de la maçonnerie.

Alors je me doute que certains ou plutôt certaines après avoir lu mes deux précédents posts me traiteront de masculiniste, ce que je ne suis pas du tout. Je m'entends fort bien avec les femmes.

On pourra m’objecter que ce que je dis des hommes se retrouvent aussi chez les femmes ou plutôt chez certaines femmes et je n'en disconviens pas. J'admets que je suis moins sportif t courageux que Sophie Lavaud, que je conduis moins bien que Michèle Mouton et que je suis incomparablement moins doué en sciences que Marie Curie.

D'une part, je ne suis pas tous les hommes mais un individu lambda et enfin quelques soient leurs indéniables mérites, ces femmes s'étant illustrées de manière magistrale dans leurs disciplines, auront toujours réalisé leurs exploits après les hommes. Et toc !



Eh oui, nous resteront toujours les premiers pour voir plus loin, plus haut et plus vite.

C'est la raison pour laquelle je fais toujours attention lorsque je reçois des hommes dans mon cabinet parce que même le plus doux et insignifiant comptable ou le plus autiste des ingénieurs, reste un mâle potentiellement dangereux qu'il ne faut pas prendre de face. J'ai vu et entendu des confrères psys ou médecins qui s'étaient faits insulter ou frapper par un patient parce qu'ils étaient allés trop loin.

Merci de m'avoir lu et si d'aventure vous êtes spéléologue, souvenez vous de John Jones et ne faites pas les imbéciles. Les risques ça se calcule !