Mon épouse étant enfin descendue, je lui explique que levé très tôt j'ai regardé ce type de vidéos. C'est d'autant plus amusant qu'elle est terriblement claustrophobe. Rien que le fait d'en parler la dérange. Je lui explique donc, à mots feutrés, le calvaire de ce pauvre John Jones et je vois une grimace de déplaisir sur son visage. et là, le jugement sans appel tombe : quelle drôle d'idée d'aller se foutre dans un trou pareil ? A quoi ça sert ?

Voilà le type de jugement totalement utilitariste et bien qu'il soit partiellement vrai, il est aussi partiellement faux car il ne concerne qu'un partie de l'humanité, disons une bonne moitié : les femmes ! effectivement, face à l'implacable logique de mon avocate d'épouse, je n'ai pas grand chsoe à répondre de logique si ce n'est que décider d’aller se foutre dans un trou de 40 par 25 centimètres pour voir ce qu'il y a derrière, c'est juste un trc d'homme. Un truc qu'elle ne pourra jamais comprendre.

Et pourtant, je vous jure que mon épouse a un caractère bien trempé, je suis mille fois plus diplomate qu’elle, je la surnomme ma division blindée c’est vous dire si elle envoie la corse. Mais quelque que soient ses mérites, c'est une XX, une femelle de l'espèce, à laquelle certaines choses resteront à jamais incomprises. Parce que pour les comprendre, je crois qu'il faut être un homme.

Et encore qu'il ne s'agisse pas vraiment de comprendre parce que ce genre d’expériences ne sont pas vraiment intelligibles. Il y a juste un truc qui pousse les hommes à prendre des risques, à voir ce qu'il y a derrière les collines ou en haut des sommets. C'est ainsi.

Tenez, ma génération, la génération X n'avait pas de consoles mais nous avions des motos, de petites 50 cm3. Et tandis que les filles gardaient leurs cyclomoteurs en bon état, la plupart des garçons n'avaient de cesse de les modifier en les kitant pour aller plus vite, en bravant les lois et la maréchaussée. Si j'évoque les doux noms de Polini ou de Minarelli, ça évoquera de joyeux souvenirs chez certains lecteurs. Moi-même votre serviteur, je repense avec nostalgie à mon Zundapp KS 50 qui prenait le 110km/h une fois lancé au lieu de la vitesse maximum autorisée de 45 km/h. Et Dieu sait si à côté de certains je reste unn bon garçon respectueux. Mais entre mes gènes et la compétition sexuelle avec les autres mâles, il fallait que ça envoie et ça envoyait.

Une autre fois, tandis qu'on suivait un ami motard avec une Audi et que ce dernier avait décidé de nous mettre dans le vent, j'avais dit au conducteur d'envoyer la sauce pour laver notre honneur tant et si bien qu’on était parvenu gentiment en limite de rupteurs à 250 km/h sur l'A6. C'est évidemment idiot mais c'est ainsi, c'est un truc aussi stupide que de se dire que ce serait sympa de passer dans un conduit de 40 par 25 cm comme l'a décidé John Jones. C'est un truc de mec, un truc qui peut vous amener directement à la mort.

D'ailleurs, ceux qui me lisent depuis longtemps le savent, j'ai eu des poules naines, mâles et femelles et évidemment des poussins. Et tandis qu'il est aisé de sexer des canetons, cela s'avère impossible pour les poussins. Avant la maturité sexuelle et les différence morphologiques qui l'accompagne,t, il est impossible de savoir si un poussin sera une poule ou un coq.

Et pourtant, il y a un truc qui ne rate pas c'est qu'au bout de deux ou trois jours quand leur duvet est bien sec, les cons de petits coqs s'éloignent toujours plus de leur mère que les petites poules. Ils ont beau peser trente grammes, ces petits cons veulent déjà voir ce qu'il y a de par le vaste monde. On note aussi qu'ils se tiennent plus droit en moyenne. Et ceux qui font l'élevage faisans vénérés pour la chasse, constant que dès le deuxième jours les petits coqs comment déjà se mettre des branlées.

Alors je sais que passer de l'animal à l'être humain est toujours osé et qu’heureusement que la culture transcende la nature parce que sinon, ce serait un enfer entre mâles. Hélas une société qui se féminise et se tertiarise laisse de côté les "mâles trop typés" auxquels ne restent comme échappatoire que l'armée ou la délinquance, même si des activités comme le commerce ou le trading permet aussi aux concours de bites d'avoir lieu. Ceci dit, je confesse que même si mon activité est plutôt calme, il n'est as déplaisant de réussir une thérapie avec un patient qu'un confrère plus connu avait raté :: l’orgueil imbécile est aussi un truc très masculin, nous aimons bien faire la roue !

Voilà un peu ce que j'avais à dire à propos de cette curieuse idée d'aller voir ce qui se cache au bout d'un conduit de 'à par 25 cm, rien d'autre que l’accomplissement de sa génétique. Et vivre pleinement ses gènes c'est être heureux.

Pauvre John Jones, paix à son âme mais jamais au grand jamais je ne le traiterai d'imbécile pour ce qu'il a fait. Il n'a pas eu de chance, il 'a pas eu la chance d'un Henri Cosquer qui dans des conditions similaires a découvert la grotte qui porte son nom.