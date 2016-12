Aujourd'hui, c'est une bien triste histoire que je vais vous conter. Moi qui écoute patiemment les autres, à qui puis-je me confier quand le sort s'acharne sur moi ? Je vous le demande !? Hein ? A vous anonymes lecteurs qui me faites l’honneur de venir ici me lire. Aujourd'hui, c'est une bien triste histoire que je vais vous conter. Moi qui écoute patiemment les autres, à qui puis-je me confier quand le sort s'acharne sur moi ? Je vous le demande !? Hein ? A vous anonymes lecteurs qui me faites l’honneur de venir ici me lire.





Alors plantons le décor. J'ai environ quatre ans et il est hors de question que ma mère me coupe encore les cheveux. Je suis un garçonnet qui mérite une vraie coupe dans un vrai salon de coiffure. Du moins ma mère en décide-t-elle ainsi !





Ainsi vont les âges de la vie ! A cinq ans, le coiffeur puis à sept, l'âge de raison. Viendront ensuite la puberté, la majorité, le service militaire et enfin l'entrée dans la vie active, puis les enfants, le mariage des enfants, les petits-enfants et pour conclure la mort. Il y avait du rituel à mon époque, ça ne rigolait pas !On s'habillait pour prendre l'avion et majoritairement, les gamins allaient en vacances chez leurs grand-parents en Touraine, dans le Poitou ou en Auvergne.





Et me voici donc en compagnie de ma mère dans son salon de coiffure dans lequel elle préfère m'emmener, vu qu'elle en profite pour se faire coiffer aussi. Zou, d'une pierre deux coups, un rendez-vous et deux coupes ! Elle et moi en une fois. Si ça c'est pas de l'organisation ?





La coiffeuse est douce, du moins je n'ai pas de souvenirs désagréables de ces premières aventures capillaires. Si ce n'est que parfois, il y a un monsieur avec une voix atroce assis dans le fauteuil d'à-côté. J'apprendrai bien plus tard qu'il s'agissait d'André Malraux. Oui, je partageai alors le même coiffeur que l'auteur de la Condition humaine et de L'espoir. C'est sans doute pour cela que voici quelques années trois éditeurs m'ont proposé d'écrire un livre. Ils avaient senti que déjà tout jeune, je fréquentais les plus grands. Hélas pour moi, si Malraux a eu le courage d'écrire de vrais livres, il y a fort à parier pour de toute ma vie, je n'écrive jamais que ces minces articles que je vous propose. Il faut dire aussi que Malraux eut une vie plus trépidante que la mienne.





Puis mon père, en bon pater familias, décide que le moment est venu de quitter ce coquet salon où je pose mes jeunes fesses sur de charmants sièges de velours rouge qui ont tout du siège curule romain pour affronter le rude monde des hommes. J'ai alors sept ans, l'âge de raison.





Mes aventures capillaires se poursuivent alors chez Raymond l'enculé ; si vous me pardonnez cette vulgarité. Mais Raymond mérite bien cette épithète d'enculé. Tout d'abord, son salon jouxte un commissariat. Chez lui, nulle trace de Louise de Vilmorin ou d'André Malraux. Raymond coiffe les hommes les vrais avec de vrais métiers et seulement les hommes.



On s'y assied sur un vrai fauteuil au piètement métallique, comme chez le dentiste. En face de ce fauteuil de skaï, il y a une glace. Et derrière, il y a une rangée de chaises en moleskine sur lesquels attendant les clients : un vrai décor de cinéma. On s'attendrait presque à voir entrer Jean Gabin et Paul Frankeur. Raymond, vrai coiffeur à l'ancienne, officie en blouse et utilise une vieille tondeuse mécanique. Comme je suis encore petit, j'ai même le droit à un coussin pour me rehausser.





Tout irait bien si seulement Raymond n'était pas le roi des enculés et je pèse mes mots. Non qu'il ait porté atteinte à ma virginité mais simplement qu'il agisse comme un gougnafier avec mes précieux cheveux qui sont à l'époque aussi fins que de la soie, et plus habitués aux douces mains d'une coiffeuse qu'à ses grosses pognes d'ouvrier. Donc, ce salaud plus habitué à coiffer le gros crin d'un Gringeot que mes cheveux d'ange, ne me ménage pas. Il me tire les cheveux et ça me fait mal. Moi, je gueule comme un veau et je finis même par pleurer une ou deux fois.





Raymond s'en fout ! Il me menace même de m'amener au commissariat cette grosse poucave de coiffeur. Ce salaud me menace carrément de la geôle tout ça parce que je hurle quand il me tire les cheveux ! Fasciste aurais-je du lui crier si j'avais toutefois connu ce terme à cette époque. Mais rien n'y fait, si par la suite je ne pleure plus parce que je grandis, je continue à faire aïe dès qu'il me fait mal et ça a le don de l'énerver. Je bouge tout le temps, de peur qu'il ne me tire les cheveux et cela rend l'exercice de son art difficile. Il me fait mal et je le fais chier, c'est de bonne guerre. Jamais, je ne me soumettrai pas à ce tortionnaire.



Fort heureusement, ce sont les années soixante-dix et les cheveux se portent plutôt longs. Je n'ai donc pas à fréquenter Raymond trop assidument. Je suppose que depuis le temps Raymond a calanché et qu'il a rejoint le paradis des coiffeurs-tortionnaires à l'ancienne. Durant des années, je me suis dit qu'un jour, sans qu'il le sache, je lui trancherais la gorge ou le plomberai pour me venger mais je suis passé à autre chose. Je ne suis pas rancunier. Ceci dit, j'ai bonne mémoire et jamais je n'oublierai Raymond l'enculé.





L'année de mes neuf ans est une fête puisque je suis enfin libéré de Raymond le tortionnaire. J'ai le droit de choisir mon coiffeur. Je suis autonome, j'ai un vélo et je me balade où je veux pourvu que je sois à l'heure pour le diner. Ça tombe bien, un nouveau salon vient d'ouvrir près de la gare et je m'empresse de l'étrenner. C'est une jeune coiffeur qui n'a que quelques années d'expérience, Pierre, qui me prend en charge. On partage des origines italiennes, il est milanais, il a des rouflaquettes, les cheveux un peu longs, des pantalons à pattes d'éléphant et la passion de la bagnole. Sauf que je suis abonné à L'Auto-Journal et lui à L'Automobile. A l'époque c'était vraiment deux chapelles irréconciliables, L'auto-Journal et L'Automobile, et je dois affirmer que L'Auto-Journal c'était mieux. Mais entre Pierre et moi, ça matche immédiatement.





Il ne me tire pas les cheveux et met vingt minutes, qu'il vente, pleuve ou grêle pour me coiffer. Sur la radio posée devant moi, les tubes de l'année passent. C'est Véronique Sanson qui chante Vancouver ou encore Souchon qui clame qu'il est Bidon. Pierre, c'est un maniaque des horaires. Une fois, je suis arrivé avec à peine dix minutes de retard et je me souviens encore de la soufflante qu'il m'a passée. Chez lui on prend rendez-vous à l'heure, à vingt ou à moins-vingt. Si on arrive en retard, ne fut-ce que de cinq minutes, ça décale tout et ça le rend malade.



Le shampoing-coupe, c'est vingt minutes pas une de plus. Je crois que c'est la seule personne au monde avec qui j'aie été scrupuleusement à l'heure. J'ai appris qu'il était né sous le signe du taureau. Comme moi, un signe de terre, c'est pour ça qu'on s'entendait bien comme avec Le Gringeot. Comme je le dis toujours, le taureau c'est comme un capricorne mais en bien plus volontaire et bien moins intelligent.







Pierre me coiffe donc dans ce salon dont il n'est pas propriétaire. Il a un fixe plus une commission. Le patron n'est jamais là mais toujours dans le rade d'à-côté en train de jouer au billard. Dix années se passent, de 1976 à 1986, durant lesquelles je fréquenterai ce salon. Puis le patron lassé de son métier qu'il n’exerce pourtant que rarement décide de vendre son salon pour aller faire de l'immobilier. Pierre travaillera à peine un an avec les nouveaux patrons avec qui il ne s'entend pas avant de changer de salon. Comme environ 95% de sa clientèle, je décide de le suivre.