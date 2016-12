Marcassin ayant reçu son paquet envoyé par Amazon.

Ce soir mon épousé a ouvert la boîte aux lettres et a pris le courrier. Elle l'a trié et m'a tendu une lettre en me disant simplement "tiens c'est pour toi". Elle était adressée à Philippe Marcassin. C'est ma ruse quand je dois me faire envoyer de la documentation sans risquer d'être ennuyé par des relances. Je mets "marcassin". Rusé non ?





Si un jour, je rentre dans la résistance, ce sera mon code. Je deviendrai Commandant Marcassin. Tiens un jour, je me ferai envoyer une lettre au nom de Commandant Marcassin.