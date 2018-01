Bon vous aurez noté que j'ai bien écrit. J'avais promis l'éloge funèbre de mon vieux maitre mais c'est un article plus littéraire qui demandera plus de temps. Mais je m'y suis mis, j'espère qu'il sera bien. Sinon, j'ai aussi un truc en préparation vachement joli sur les moments de grâce de mon marquis du mardi qui devait être joli comme tout. Mais ça aussi ça demandera du temps !





Pour vous préparer à ces futurs articles je vous laisse en compagnie d'une chaconne pour luth de Robert de Visée jouée avec un théorbe qui n'est qu'un gros luth. Bon c'est assez chiant mais si vous ne connaissez ni le luth, ni Robert de Visée ni ce qu'est une chaconne, vous perdrez pied lors de mon prochain article ! Et ceux qui n'ont toujours pas compris qu'un théorbe n'est autre qu'un gros luth seront carrément noyés.





Ben oui parfois je relève le niveau. Y'a pas que le Kangoo dans ma vie, y'a les chaconnes de Robert de Visée que j'écoute d'ailleurs en roulant dans mon Kangoo vu que la carrosserie nue en tôle fait une sacrée caisse de résonance. Lubies de merde mais fin musicien tout de même !









Sinon je n'ai pas fait d'articles sur Johnny Halliday ou France Gall. Ceci dit, paix à leur âme mais je ne vois pas pourquoi j'en ferai même si le Gringeot a descendu les Champs Élysées sur sa Harley pour le décès de Johnny. Je dois d'ailleurs dire que Le Touffier qui est un très riche chirurgien ne savait pas ce qu'était une chaconne et ne connaissait pas Robert de Visée ! Il avait fait une recherche sur internet en orthographiant Robert Devizet ! Comme quoi on peut avoir du papier à en-tête très cher et suivre les usages et être d'une inculture crasse. Mais bon je lui pardonne.Je suis sur qu'il ne sait même pas qu'une chaconne commence fréquemment en anacrouse sur le deuxième temps, contrairement à la passacaille dans laquelle le procédé est bien plus rare. Mon Dieu y'a des gens qui n'ont pas le minimum vital pour vivre en honnête homme. Comme quoi l'argent ne fait pas tout. Souvenez vous en quand vous verrez passez un pauvre gars en Kangoo. Dites vous qu'il n'est peut-être pas riche mais sait distinguer une chaconne d'une passacaille. Ce sont des détails qui comptent !Sinon je n'ai pas fait d'articles sur Johnny Halliday ou France Gall. Ceci dit, paix à leur âme mais je ne vois pas pourquoi j'en ferai même si le Gringeot a descendu les Champs Élysées sur sa Harley pour le décès de Johnny.