Photo dont vous comprendrez seulement la signification à la fin de l'article !





J'ai toujours été partagé vis à vis des USA. Bien que j'y sois allé des tas de fois, je ne me résigne pas à apprécier le pays. Et bien que je les déteste parfois cordialement, j'avoue qu'ils ont des tas de trucs bien. Je crois que leur truc le plus génial reste leur capacité à organiser puis marketer tout et n'importe quoi pour en faire un truc extraordinaire, voire une légende.





Exemple :

Vous roulez sur un tronçon ayant survécu de la route 66 et vous êtes dans un film. Vous êtes au volant de votre Chevrolet de location et vous avez l'impression de faire un truc dingue. Alors qu'en réalité vous roulez sur une route banale au revêtement dégueulasse au volent d'un veau asthmatique.





Si vous faisiez la même chose sur notre célèbre N7 au volant d'une voiture de luxe, au hasard un Renault Kangoo RXE première série, vous ne ressentiriez rien de particulier si ce n'est que vous iriez d'un point à un autre ! Et pourtant Charles Trénet à chanté la Nationale 7 et vous traverserez des villes bien plus belles que sur la route66.





C'est ça la force des américains, faire passer de la daube pour un plat de roi. On a beau ne pas être dupe, on se fait avoir. Il faut vraiment se poser et se souvenir que l'on est français, pays du cartésianisme, pour échapper aux sirènes trompeuses du marketing. Ce que ne font jamais les américains.





Les américains sont ds croyants, ils adorent croire à tout et n'importe quoi, à Dieu bien sur mais aussi à la liberté et à la démocratie ! Interrogez les et vous constaterez que la plupart sont persuadés que les tapis de bombes sous lesquels ils ont massacré les population du globe sont une bonne chose parce que "c'était pour apporter la démocratie".





Ils sont aussi persuadés que leur système est le meilleur et que chacun a sa chance même s'il suffit de wikipedia pour constater que l'essentiel des réussites éblouissantes est le fait de gars sortis d'universités prestigieuses auxquelles les fils de prolos n'auront jamais accès. Jeff Bezos, malgré son nom cubain, n'est pas cubain et a fait Princeton. Et il est né un 12 janvier comme moice qui n'est pas rien comme vous vous en doutez !





Les gens continuent à se ruer à Las Vegas alors qu'ils devraient se rendre compte que lorsqu'on édifie un casino à 3 milliards de dollars, il y a toutes les chances que le prolo y laisse sa chemise et que ce soit le proprio du casino qui rafle les mises. Mais, c'est comme au loto, vous jetez quelques miettes et les pigeons accourent. C'est un véritable impôt sur les pauvres et leur envie de ne plus l'être !





Un patient, le marquis du mardi, qui était allé pour la première fois à New-York l'an passé, avait fait le même constat que moi en se promenant à Central Park. Il avait vu des joggers courir autour du réservoir en étant persuadés de faire "un truc de fous" alors qu'il s'agit de courir dans un parc. Mais comme ce putain de réservoir et la ville de NYC ont été montrés des centaines de fois dans des films, ça devient fou. La même scène au parc Montsouris, n'entrainerait qu'un bâillement discret.



Un camarade catalan espagnol, que j'avais en licence d'histoire de lart et d'archéologie à Paris1, ayant fait un stage aux USA, m'avait expliqué l'incroyable faculté qu'avaient les ricains a faire de n'importe quel caillou âgé de plus de cent ans un trésor inestimable drainant des milliers de visiteurs.