Joyeux Noël !

Bien sur que non, je ne vous ai pas oubliés, pas plus que mon blog, même si je n'y ai rien écrit. C'est donc l'occasion de vous souhaiter à toutes et tous, un joyeux Noël avec une belle illustration de crèche juste pour faire chier les franc-maçons ! Oups, je crois n'avoir jamais fait de politique ici, ou alors à de très rares execptions. Veuillez donc oublier l'allusion à nos frères :. !