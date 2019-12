Pas vraiment mon genre d'user de vulgarité mais je dois vous avouer que j'ai fait le con. Et c'est une des raisons qui ont fait que j'ai déserté mon blog, bien que je n'aie cessé d'y songer. Ça, je vous le promets. Pas une semaine, sans que j'aie pensé que je devrais écrire ici plutôt que de "faire le con".





Rassurez vous, je ne suis pas devenu délinquant ni criminel et ce n'est pas une incarcération qui m'a empêché de venir ici écrire. Non, c'est beaucoup plus simple et cela ressemble un peu à une incarcération, maintenant que j'y réfléchis, parce que toute addiction est un enfermement.





Addiction ? Non, je n'ai pas pris de drogue. Je n'en ai jamais pris. Non que je sois plus sérieux qu'un autre, quoique, mais parce que j'aurais eu bien trop peur. Déjà que si un médecin me prescrit quelque chose de plus fort que du paracétamol, je lis et relis la notice, par peur d'être empoisonné, ce n'est pas demain que je vais m'enfiler des substances prohibées et fabriquées je ne sais où !





J'ai été sur Tweeter, voilà l'explication et je me suis laissé prendre au jeu. D'abord, je n'ai pas eu de compte. J'allais voir les tweets des autres, m'informer. Et puis bien vite, parce que certains m'énervaient, j'ai voulu leur répondre alors j'ai ouvert un compte.





J'ai d'abord été bien seul et je me suis vite rendu compte de l'inanité de la situation. En gros Tweeter, si l'un dit rouge et que vous préférez le vert, vous répondez "vert". Si votre réponse ne lui plait pas, il rétorquera que non, c'est "rouge". Bien sur; testostérone aidant, vous n'admettrez pas que ce crétin préfère le rouge au vert car chacun sait que le vert est supérieur au rouge. Alors vous répondrez "vert" de nouveau etc.





Bref, ça ne rime à rien mais comme les mâles sont un peu cons et enclins à la protection d'un territoire, on reste sur tweeter, persuadés que notre prose intéressera quelqu'un, ce qui est faux, à moins d'avoir vraiment quelque chose à dire, ce qui n'est pas mon cas.





D'une part, je suis bien trop prolixe, vous l'aurez constaté, pour me contenter de 280 caractères, d'autre part, je n'aime pas l'aspect fugace du tweet dont l’intérêt et la survie ne dépasse pas un ou deux jours alors qu'un article de blog dure des années. Si j'étais un personnage public, je n'utiliserais pas non plus tweeter sauf si j'avais décidé de balancer des trucs énormes comme le fait Trump. Mais bon, un président qui tweete c'est sympa aux USA mais je trouverais cela inconvenant en France.





J'en serais resté si un jeune gars âgé de 27 ans et diplômé de HEC, rien que ça, ne m'avait écrit en privé sur tweeter, pour me dire qu'il m'avait reconnu et que j'étais le psy du blog Psychothérapeute. Je ne sais pas comment il a fait, vu que je n'écrivais rien de passionnant, mais n'empêche qu'il m'avait reconnu. Et comme il maitrisait l'outil mieux que moi et se revendiquait "anarchiste de droite", tout comme moi, il m'a présenté des tas de gens, des vilains garçons comme je les aime, c'est à dire brillants mais passablement glandeurs.





Et là, ça a changé la donne. Je n'ai plus été seul dans la nuit mais au sein d'une chouette bande de gars et même que nos propos odieusement machistes ont fait venir des filles, qui nous détestent autant qu'elles nous apprécient. J'avais l'impression de revenir au début des années 80, lorsque je hantais le Café de la Mairie à Antony, à côté de Sainte-Marie où j'allais en cours. J'avais enfin un endroit où il suffisait de pousser la porte pour retrouver des gens avec qui papoter en buvant un café.





Ceux qui me connaissent bien, savent que mon sport préféré reste le "cafing" qui consiste à papoter de tout et rien en se vannant avec des gens sympas et intelligents et passablement glandeurs, en buvant du café, le cul assis sur une chaise en terrasse, puisque l'immonde Sarkozy a interdit les fumeurs à l'intérieur. Et bien sur tweeter, c'est devenu cafing virtuel mais cafing illimité ! Quelle que soit l'heure, si j'avais un moment de libre, je me connectais et je retrouvais forcément un de mes camarades venus glander en ces lieux.





Comme je suis le capricorne le plus social du monde, alors j'étais à la fête. J'ai fini par connaitre des tas de gens, moi qui en connaissais déjà des tonnes, et on s'est même rencontrés. On a organisé des trucs à échéances un peu fixes dans un rade quasi-désert de Paris ou l'on a la terrasse couverte rien que pour nous. en plus, la mémé qui tient l'endroit nous aime bien parce que l'on consomme et que l'on règle en liquide. Sacrés petits commerçants âpres au gain !





Bref, à cause de tweeter, j'ai renoué avec mes seize ans, à l'époque où l'on me voyait plus au Café de la Mairie, hélas disparu pour laisser la place à un laid Mc-Donald's, qu'en train d'ouvrir mes cours. Ce qui ne m'a pas empêché d'obtenir mon baccalauréat du premier coup à une époque où on ne le filait pas à tout le monde, croyez moi. Même que j'étais content parce que d'atroces bourrins laborieux qui me méprisaient étaient persuadés que je ne l'aurais pas alors que c'est eux qui ne l'ont pas eu !





A cette époque je leur avait rappelé la fable de La Fontaine en changeant un peu la psychologie des personnages. J'étais devenu le lièvre qui court juste à temps pour gagner, tandis qu'ils n'étaient que des tortues trop lentes pour parvenir à la ligne d'arrivée. Je m'étais moqué d'eux cruellement et c'était bien fait. Ils n'avaient qu'à ne pas me regarder avec des sourires narquois quand les profs me rendaient des copies avec des notes catastrophiques.





Ce qui m'a toujours sauvé, c'est la culpabilité et mon sens moral. Sinon, ça fait bien longtemps que plutôt qu'aider les gens, j'aurais monté une secte ou que j'aurais grimpé les grades de la maçonnerie, vu qu'on m'a proposé trois ou quatre fois d'en faire partie. Ce que j'ai toujours refusé vu que je ne veux pas être excommunié, ni finir pour l'éternité dans un lac de feu !





Bref, l'année du bac, j'ai quand même bachoté trois semaines comme un fou pour l'avoir et je l'ai eu. Et pareillement, même si je glandais allègrement sur tweeter, je n'ai pas oublié mon blog et m'y voilà de nouveau ! Je suis le bon larron. Parfois je me dis que j'aurais pu faire de grandes choses si Dieu m'avait donné une capacité de travail et de concentration un peu supérieure à celle d'un nourrisson.





Mais c'est ainsi, je vis avec ce que je suis. Et je me dis que vu l'ampleur du travail que j'aurais fourni, je ne m'en serais pas trop mal tiré pour avoir un niveau de vie plus qu'acceptable. De plus, voici bien des années que je me dis aussi que pour être riche, il faut bosser comme un fou et accepter de fréquenter des tas de gens très cons. J'étais incapable de le faire. J'endure donc mon Mars en Balance, mon Mars en exil, comme on dit dans les manuels d'astrologie stoïquement.









Après tout, je crois que ma vraie richesse, celle que je chéris le plus au monde, c'est le temps libre et Dieu sait si j'en ai, même si je n'en fais pas forcément quelque chose de fabuleux. Il reste qu'être assis en terrasse avec un café, mes JPS en compagnie d'un bon livre ou de convives intelligents, restera un luxe dont j,aurais joui plus qu'à satiété.





Ceci dit, je suis content de vous revoir. Je ne suis pas mort !