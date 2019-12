Autant vous le dire, tweeter restera pour moi de la merde, une merde intégrale même. Tweeter est l'instrument du diable qui lui a permis de faire perdre son temps au genre humain en le rendant méchant. Pourtant, à la base, l'idée d'échanger sur divers sujets était bonne. Mais l'absence de tout contrôle social a rendu le système complétement fou. Si tweeter était une café-tabac, le patron aurait foutu à la porte à coups de nerf de boeuf les 7/10 des habitués. Autant vous le dire, tweeter restera pour moi de la merde, une merde intégrale même. Tweeter est l'instrument du diable qui lui a permis de faire perdre son temps au genre humain en le rendant méchant. Pourtant, à la base, l'idée d'échanger sur divers sujets était bonne. Mais l'absence de tout contrôle social a rendu le système complétement fou. Si tweeter était une café-tabac, le patron aurait foutu à la porte à coups de nerf de boeuf les 7/10 des habitués.





Passer une année sur tweeter, revient à vous intégrer un filtre cognitif qui vous amène à penser que le monde est foutu et que l'humanité ne se relèvera pas. Je n'ai jamais vu autant de gens bêtes ou méchants, et souvent les deux, que sur tweeter. L'immédiateté du média, fait que les gens réagissent à chaud et se lâchent avec une violence inouïe. Cela m'est arrivé et puis, j'ai adopté la conduite du Touffier, ce patient gynécologue, qui m'a dit qu'il se demandait toujours s'il aurait parlé à cette personne dans la vraie vie. Si la réponse est non, alors autant l'ignorer dans le monde virtuel qu'est tweeter.





Bref, je me suis enfermé dans ma petite bulle avec ma bande de potes et on a essentiellement dialogué entre nous, comme on l'aurait fait entre habitués au comptoir. Parfois bien sur; on fait des incursions sur les "fils" d'autres connectés et notamment sur ceux des élus.





Vous savez que j'ai toujours déteste les élus que je tiens à 95% pour des salauds ou des crétins. Et bien grâce à tweeter, je les tiens maintenant à 99% pour des salauds et des crétins. Et quand je lis les propos de messieurs Lemaire ou Wauquiez, je me dis que l'ENS Ulm était à ma portée, à moins que ce ne soit une gigantesque usine à cons.





Et puis, vous avez tous les courants sociétaux qui sont représentés sur tweeter. Mais ils sont représentés à l'extrême. Dans la mesure où le média est gratuit et libre d'accès, tout taré, et je pèse mes mots, se croit autorisé à nous balancer ses vérités à la face sans aucune retenue, accusant forcément celui qui aurait quelque doute quand à sa santé mentale, d'être nécessairement un fasciste. Et la contagion sociale aidant,étant entendu que certains points de vue, fussent-ils délirants sont à la mode, les tarés entrainent de pauvres gens dans leur sillage dans une forme virtuelle de délires non schizophréniques.



Les paranoïaques et leurs délires d'interprétation sont légion sur tweeter. Le délire est chronique et systématisé, le mécanisme interprétatif permanent et la cohérence du délire avec sa conviction absolue ont tôt fait d'entraîner des gens plus fragiles dans cette folie.



Je ne sais pas si vous vous souvenez de "



Bref, si vous allez sur tweeter, vérifiez toujours "qui vous affirme ceci ou cela" et demander des sources. N'y allez que vêtu d'une blouse blanche d'aliéniste en vous souvenant que de toutes les pathologies, la paranoïa est la plus dangereuses et que sous leur aspect systématisé et faussement savants, les délires paranoïaques sont dangereux !



C'est sans doute l'une des plus grandes tares de notre société moderne ; sous couvert de tolérance, elle admet les conduites paranoïaques amenant à une confusion qui rend de plus en plus difficile de différencier le vrai du faux.



