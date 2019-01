Pour les courriers mon mail est toujours PA6712 @YAHOO.FR





Je crois que j'ai laissé quelques messages en attente sur ma boîte mail. Rassurez vous, j'y répondrai prochainement. Je n'oublie pas. Je ne fais simplement pas les choses en temps et en heure, je suis négligent, c'est mon principal défaut. en revanche, je suis un bon garçon qui reconnait ses torts. Reconnaitre ses rots, c'est bien me direz vous, mais si c'est pour ne jamais progresser, ça sert à quoi de reconnaitre ses erreurs ? Vous n'avez pas tort. Le Christ dit à Marie-Madeleine : va et ne pèche plus. Et moi je pèche encore et toujours. Peut-être que si le Christ descendait en personne me botter le cul, je changerais ? Mais il s'en fout de moi ! Bref, si je n'ai pas encore répondu aux nombreux mails reçus depuis un mois, sachez que ce n'est pas vraiment de ma faute mais de celle du Christ qui a mieux à faire que de s'occuper du pauvre pécheur que je suis !





Mais je lui pardonne bien volontiers. Va et ne pèche plus Jésus. Mas je t'ai à l’œil tout de même !