Peut-on dire du mal du premier ministre ? Je ne sais pas. Je m'en fous, je vais le faire quand même. Quand Edouard Philippe s'est barré, il a bien fallu trouver un type capable d'être à la tête du gouvernement. Ce qui consistait à imaginer que l'iceberg étant en vue et le capitaine s'étant barré, il en fallait un nouveau sur le Titanic.

Je pense que tous les gens malins ont refusé et qu'il a fallu faire toutes les poubelles et les chiottes de la haute administration pour dégoter Jeannot. La France, fille ainée de l'Eglise a du bien pécher pour qu'on lui envoie pareille punition. Précédent les quatre cavaliers de l'apocalypse voici que Dieu courroucé nous a envoyé l'âne du désastre.



On nous avait vendu Jeannot comme étant "monsieur déconfinement" comme s'il s'était agi d'une tâche ardue et complexe requérant une intelligence prodigieuse alors que dans les faits, il s'est agi de dire que tout le monde rouvrait sauf les restaurants qui seraient punis un mois de plus. Dans l'imaginaire on aurait pu imaginer Jeannot en démineur, la sueur au front désarmant une bombe complexe à la manière d'un Ethan Hunt de Mission impossible alors que c'était un travail de bênet aussi compliqué que de brancher une prise.

J'ai appris qu'il avait été secrétaire adjoint de l'Elysée. Même si je ne connais pas cette fonction, je suppose que c'est un truc qui doit s'apparenter aux "moyens généraux", le mec qui vérifie que la commande de Bics est bien passée, que les photocopieurs sont bien pourvus de ramettes de papier, le gars à qui l'on demande d'aller acheter des clopes quand on n'en a plus, qu'il pleut et que ça nous fait chier de sortir.



Quoiqu'il en soit, maintenant qu'on nous l'a survendu, faisant passer cet âne pour un pur-sang, voilà que le père fouettard est au pouvoir et qu'il nous emmerde. Enfin peut-être pas vous mais moi. Son physique me fait penser à l'illustration que Sempé faisait du Bouillon dans Le petit Nicolas.

Savoir que ce type n'a que deux ans de plus que moi me remplit d'une incroyable haine. J'avais moi-même deux ans d'avance et je me dis que j'aurais pu être à l'école avec lui. Savoir que ce type qui a du se prendre des steacks et des balayettes à la récré a le pouvoir de me boucler et de me tenir en laisse m’inonde d'une rage sourde.

Je suis généralement amène et bien que je puisse parfois apparaitre comme froid on dit généralement de moi que je suis sympathique. Et là pourtant, je n'y arrive pas. Que je voie Jeannot sur un écran ou que je l'entende suffit à me rendre fou.Je crois que s'il m'adressait la parole je ne saurais que lui répondre d'aller se faire enculer.

Si je déteste cordialement Macron, je suis tout de même enclin à lui financer un grand procès assorti évidemment d'une très lourde peine de prison à accomplir dans une froide forteresse de Franche-Comté. Pour Castex non, un coup de pied au cul assorti d'un retour dans sa lointaine province suffirait. Je ne le crois même pas assez intelligent pour qu'on retienne quoique ce soit contre lui. Castex, c'est le type qui passe sur un plateau en plein direct, le type qui ne devrait pas être là.



Tous les jours, je prie évidemment pour l'éviction de Jeannot et son renvoi au néant dont il n'aurait jamais du sortir. A la limite, n'étant pas méchant, qu'on lui donne un poste de chef de gare dans une sous-préfecture, il a une tête à porter une casquette.

Moi qui suis né sous De Gaulle et qui ait eu le même coiffeur que Malraux étant petit, croyez moi ça me fait mal au cul de savoir qu'on a Jean Castex comme chef du gouvernement.

Je dois être dans un réalité parallèle !