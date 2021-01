Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, puisse-t-elle être meilleure que l'année passée. Je vous souhaite de réussir vos projets ainsi qu'une excellente santé mais aussi la liberté.

Rouvrons les restaurants et les bars bordel ! Imaginez que moi, grand amateur de cafing et donc adepte des terrasses, je suis obligé de trouver des lieux de rassemblement clandestins pour faire ce que je fais le mieux, boire des cafés en fumant et en refaisant le monde !



Les théâtres et les cinémas, je m'en fous. D'abord parce que j'y vais rarement et enfin parce que ça apprendra à tous ces artistes de gauche à cracher sur les gilets Jaunes. Quand l'état étrangle le prolo en taxant le diesel et les clopes, l'artiste subventionné s'en fout mais quand on lui interdit de bosser, l’artiste subventionné en appelle à la solidarité nationale ! Ce sera toujours le problème de ces pseudo-élites qui se prennent pour les 1% des plus riches. Et non abruti de comédien, quand Jeff Bezos s'enrichit malgré la crise, toi tu plonges. Sic transit gloria mundi !

De toute manière, soyons sérieux, le cinéma qui s'y intéresse encore maintenant qu'on peut s'offrir de superbes télés 4k avec écran géant pour pas trop cher avec un super système de son ? Le cinéma, c'était sympa quand on n'avait qu'une Ribet-Desjardins avec une chaine en noir et blanc ! Et le théâtre ? Qui a vraiment envie de payer une blinde pour avoir mal au cul avec les genoux dans le menton a écouter des histrions se pavaner ! On n'est plus au XVIIème siècle !

Mais j'arrête là mes récriminations et autres réflexions décousues.

Meilleurs voeux à vous pour 2021 !