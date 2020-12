Voici plus de dix ans que je possède ce blog. J'y ai toujours été sincère et j'ai généralement observé les lois et réglements en vigueur. Pourtant; Blogspot, la plateforme sur laquelle je publie est la propriété de Google si je ne m'abuse. Auparavant, j'avais conscience de bénéficier d'un outil technique, lequel n'était en rien responsable de mes écrits. Blogspot n'est pas éditeur que je sache.

Et puis, à la faveur de la crise que l'on traverse, de cette hystérie incroyable, je constate que les contenus n'allant pas dans le sens de la narration officielle peuvent être ôtés sans préavis. Comme vous vous en diutez, j'appartiens à la caste des "covidiots"; ainsi que l'on qualifie ceux qui doutent largement du récit officiel concerntant le covid19. D'ailleurs, vous aurez noté que j'en parle au masculin et non au féminin. Ceux qui disent "la" covid19 sont généralement les partisans de la doxa officielle tandis que ceux qui s'entêtent à parler "du" covid19, sont généralement des fous complotistes, les fameux "covidiots" qui s'opposent aux "covidéments".

Cette guéguerre aurait pu en rester là. Après tout, on peut être tour à tour pour quelque chose et contre autre chose, voire ne pas prendre parti, c'est la vie. Mais c'est manifestement une lutte à mort qui oppose les covidiots, qui relativisent la gravité de la crise, dont je fais partie aux covidéments qui ont peur de mourir.

J'espère que le simple fait d'écrire cela ne me vaudra pas un bannissement. La dictature est là et elle a revêtu des atours auxquels on ne s'attendait pas. On redoutait des casquettes et des matraques et elle est apparue sous la forme de médecins faussement bienveillants maniant la seringue pour notre plus grand bien.

Il va sans doire que tout lecteur qui serait enclin à me traiter de connard ou de pauvre mec est en retard, ça m'est arrivé bien souvent depuis quelques mois. Je ne porte pratiquement jamais de masque, sauf s'il est requis dans un espace privé, je serre des mains et je fais la bise, c'est vous dire si je suis vraiment le roi des cons. Si je rajoute que je suis sorti à peu près comme je l'entendais durant le dernier confinement, dûment muni de mon autorisation puisque mon photocopieur Kyocera en imprime plus rapidement que je ne pourrais jamais en remplir, je deviens réellement un très sale con.

Ceux qui me connaissent s'en moquent puisque je ne fréquente que des gens intelligents pensant peu ou prou comme moi. Les autres m'ont tout prédit avec toujours le même sadisme teinté de méchanceté. On m'a souhaité d'attraper le Covid19 en espérant qu'on me laisserait crever sans avoir le droit à une chambre de réanimation. D'autres, plus pervers, usant de la culpabilisation m'ont reproché de ne rien en avoir à foutre des autres, un peu comme si j'étais une sorte de Mary Mallon, un réservoir de vilains Covid&ç très agressifs et prêts à contaminer tous les petits vieux et les gens fragiles.

Pourtant, il me semble qu'à mon âge, je n'ai jamais eu besoin de l'état pour me maintenir en vie. Je suis d'ailleurs d'un naturel plutôt prudent. J'ai une grande gueule mais un fond anxieux, autant vous dire que je sais mesurer les risques. Par exemple du temps ou mon père était de ce monde, si j'avais la crève, je lui disais simplement : je ne te fais pas la bise aujourd’hui, j'ai la crève. Comme quoi, je connaissais les gestes barrière avant qu'on ne nous bassine nuit et jour avec.

D'ailleurs vous aurez noté que puisque je vous écris, c'est que je suis toujours vivant. Je ne fais pas partie des personnes à risques et ne compte pas me surprotéger. Je trouverais cela aussi bête que de sortir muni d'un parachute en voiture !

On pourrait me dire que je fume et que je suis trop gros. C'est vrai. Mais, j'ai fait voici quelques mois une analyse de sang qui s'est révélée incroyablement positive et ma tension est celle d'un jeune homme. Peut-être même que j'ai pu choper le Covid19 à mon insu.

En octobre durant une quinzaine de jours, j'ai eu un peu mal à la tête et je me suis trouvé très fatigué. Je me suis dit que c'était soit un syndrome de fatigue chronique ou bien tout bêtement, un symptôme de dépression. Parce que malgré ma grande gueule, je n'échappe pas à la morosité ambiante et si je n'avais pas la chance, au travers de mon activité professionnelle, de fréquenter des gens brillants pensant comme moi, j'aurais pu moi aussi m'abattre, mortellement touché par la propagandastaffel à laquelle il est si dur d'échapper.

Je ne suis pas allé me faire tester parce que je déteste faire la queue et que la méthode PCR me semblait de toute manière totalement foireuse. Alors était-ce une fatigue passagère ou le terrible Covid19, je n'en sais rien et je m'en fous. Les symptômes étaient tellement supportables que je n'y aurais pas forcément prêté attention si l'époque n'était pas aussi anxiogène. Il faut être vraiment dingue pour se faire tester alors qu'on n'a rien.

C'était le cas d'une cousine de mon épouse que l'on a côtoyé en Corse. Tandis qu'elle vivait normalement, n'hésitant pas à faire la bise et à mener sa vie, voici qu'à peine rentrée à Paris, elle s'est précipitée dès le lendemain dans une tente érigée près de chez elle pour faire ce test gratuit. Les gens sont parfois bizarres, c'est tout. On apprend ça en psychologie sociale. Je suis sur que si l'on avait demandé une participation de deux euros, il y aurait eu moins de candidats au dépistage.

Et les médecins me direz-vous ? Je m'en fous de ce qu'ils disent à longueur de temps ? Alors d'une part, rappelons qu'il n'y a pas consensus sur le sujet malgré l'incroyable pression qui est mise sur les déviants. Pour le reste, rappelons aussi que la médecine est une pratique, un art disait-on autrefois, et non une science et que les médecins sont des praticiens qui ne font que répéter ce qu'on leur a dit ou ce qu'ils ont lu. Et si je suis ravi de trouver un médecin quand je suis malade, je n'en attends pas pour autant des fulgurances. Quand ma voiture est en panne, je suis ravi de trouver un mécanicien compétent sans pour autant m'attendre à ce qu'il me fasse un cours de physique mécanique. Lui aussi est un praticien.

Je suis moi-même un praticien. J'ai lu et appris des choses et l'expérience m'a permis d'acquérir d'autres trucs que l'université n'apprend pas. Je ne suis pour autant toujours pas un spécialiste des neurosciences. Et dussè-je discuter avec l'un d'eux d'un sujet qui me passionne, je sais qu'il resterait plus prudent qu'un généraliste de plateau TV qui nous assène des vérités du haut de ses dix heures de cours de virologie.

J'espère juste qu'après avoir écrit cela, mon cher blog ne sautera pas. Parfois je me suis surpris à penser à ce qu'il deviendrait après ma mort, c'est curieux se survivre de manière digitale planqué sur un quelconque disque dur.

Quant à vous, chers lecteurs, je me garderai bien de vous dire de m'imiter. Il ne manquerait plus que l'on m'accuse de mettre en danger la vie d'autrui ! Sortez masqué, observez les gestes barrière et tartinez vous de gel hydroalcoolique.

Ne m’imitez pas, ne devenez pas un dangereux(se) déviant(e). Je suis ici pour vous intéresser, vous amuser, vous irriter ou vous agacer mais jamais au grand jamais pour vous servir d'exemple. Si j'avais voulu être gourou, j'aurais entamé cette carrière voici vingt ans. Mais je suis trop honnête.

Je suis peut-être un sale con qui n'obéit pas au gouvernement mais soyez assuré que je suis au fond un brave gars. Peut-être ne suis-je qu'un brave con.