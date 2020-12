Je souhaite à tous mes lecteurs un très joyeux Noël 2020. Que vous respectiez ou non a jauge de six personnes, peu me chaut : chacun pour soi et Dieu pour tous !

Ceux qui me connaissent, m'ont lu depuis longtemps, ou m'ont rencontré, avent que je me suis toujours qualifié d'anarchiste de droite et ce, depuis trente ans ou presque. C'est vous dire si je me défie de l'autorité, qu'elle soit gouvernementale ou médicale.

Si je juge que cette jauge de six personnes m'est bénéfique, je l'observerai sans problèmes, sinon je la transgresserai avec plaisir. J'ai trop connu de cons à diplômes pour ne pas obéir aveuglement à ces Diafoirus qui squattent les plateaux télévisés. Comme disait le grand Philippe Pinel : méfions de la bouffissure doctorale.