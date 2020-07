J'avais mon intuition que j'avais fait valider par des experts plus à même de comprendre l'épidémie de Covid19 et de projeter des chiffres réalistes. Mes "experts" avaient validé mes projections intuitives en affirmant que la catastrophe n'aurait pas lieu et elle n'a pas eu lieu.





Même si l'on accordait du crédit à ces trente mille morts dont on nous parle, cela ne serait qu'une "grosse grippe" équivalente à celles que l'on a connues en 1959 puis en 1969, rien de plus. Mais j'avoue qu'il était difficile de s'y retrouver face à l'avalanche d'informations généralement catastrophiques que l'on nous assénait chaque jour.





Par chance, j'avais eu mes experts et je me sentais rassuré : mes intuitions se confirmaient. Et j'avais aussi pas très loin de chez moi un médecin généraliste agissant à l’instar des grenouilles dont on dit qu'en fonction du barreau de l'échelle sur lequel elles se trouvent, vous pouvez prédire le temps.





Au tout début, ce médecin croyant sans doute dur comme fer la propagande de la ministre de la santé de l’époque, Agnès Buzyn, ne voyait aucune raison de s'alarmer. Comme il me l'avait dit, avec son métier s'il avait peur des virus, il n'aurait pas pu continuer. C'est vrai que la salle d'attente d'un généraliste est sans doute l'un des pires endroits à fréquenter si l'on veut rester en bonne santé. Sans prendre les choses totalement à la légère, il affirmait alors qu'avec un simple masque et une distance de sécurité, il n'avait rien à redouter.





Ça c'était au début, quand il me parlait normalement et n'hésitait pas à me serrer la main ! Une fois le confinement mis en œuvre,n son discours changea brusquement. Tandis qu’étant de sortie, dûment muni de mon autorisation, je le croisais, il ne vint pas à ma rencontre mais resta sur le perron de sa maison. Il avait du lire que le vilain virus était aéroporté sur huit mètres et il se tenait prudemment à dix mètres de moi. On avait alors papoté comme ça.





Tandis que je m'étonnai de sa peur soudaine, il m’expliqua que le Covid19 était très dangereux. Pour preuve, il m'expliqua qu'il envoyait un de ses fils muni d'un manteau, de gants et d'un masque faire les courses, et qu'au retour, ce dernier était prié de se changer au sous-sol tandis que les denrées rapportées patienteraient vingt-quatre heures, le temps que le virus meure de sa belle mort. Pourquoi pas puisque j'avais entendu parler de gros débiles lavant les emballages ou laissant les vêtements avec lesquels ils avaient fait leurs courses sur le palier !





J'essayai alors de lui opposer des arguments rationnels mais rien n'y fit. Vous comprenez, il était médecin et il savait ! Ma profession me mettant souvent face à des comportements bizarres, je ne répondis point et le laissai à sa phobie, espérant qu'elle serait passagère et qu'il ne finirait pas comme Howard Hugues, confiné chez lui par peur des microbes et autres germes !





Un peu de temps passa et que je le recroisai derrière sa grille. Il vint à ma rencontre sans me serrer la main mais se tint à deux mètres de moi. Je comprenais que la terrible pandémie était en recul puisqu'il osait se rapprocher aussi dangereusement. A moins qu'il n'ait eu d'autres renseignements, ça changeait si vite. Un jour, ça ne touchait que les vieux et le lendemain voici qu'on vous sortait la mort d'un enfant !





Les jours passant, il me proposa qu'on aille tous les deux faire des courses dans une jardinerie avec mon Kangoo, bien pratique pour charger des tas de trucs. Etait-ce la pandémie qui reculait ou lui qui en avait marre de faire le guignol et de s'ennuyer chez lui, je n'eus le droit qu'à un sourire complice par lequel il me demandait de ne pas trop le chambrer d'avoir été une grosse flipette. Nos horaires ne coïncidant pas, je lui prêtai ma voiture mais ne pus l'accompagner.





Quelques jours après, le recroisant de nouveau, il vint carrément à ma rencontre et oubliant les fameux gestes barrière, il me serra la main. Je sus que les ennuis étaient derrière nous et que le Covid19 ne serait qu'un vieux souvenir.



Je crois que la crise du Covid19 que nous avons traversée nous a prouvé que la médecine était une pratique et non une science. Je crois qu'au cours de ces quelques mois écoulés, pas une profession ne s'est autant ridiculisée que la profession médicale. Qu'il s'agisse des plateaux télé ou de tweeter, tous les jours, nous avions Molière en direct et Diafoirus aux manettes !