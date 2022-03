On pourrait me demander : mais de quoi a parlé cette conférences pour que vous l'ayez jugée aussi pénible !? Ça doit rester secret et même sur mon lit de mort, je n'en parlerai pas.

D'ailleurs soyons juste, un tiers de ladite conférence n'était pas désagréable, non que j'y ai appris quelque chose mais que cela ait pu capter mon attention. Hélas pour eux et pour moi, j'ai la capacité de concentration d'un enfant de deux ans et dès que je m'ennuie je décroche. C'était pareil à l'école ou en faculté. J'apprends vite mais je ne parviens pas à me concentrer quand quelqu'un parle. La plupart des gens sont lents et je suis rapide, je préfère lire, ça va plus vite.

Autant vous dire que les élucubrations d'un vieux fou parlant de symbolique de bazar me rentraient par une oreille et ressortait par l'autre. Et puis, j'avais déjà lu des tas de trucs sur le sujet plus intéressants. Leurs digressions,, leur bouillie intellectuelle, leur salmigondis, que dis-je leurs délires m'ont rappelé deux anecdotes.

La première fois c'était avec Toju, ami très cher que je connais et avec qui nous avons forgé e néologisme zurnisme (gloire à nous) tandis que nous étions dans la glorieuse administration. Nous étions au self service du restaurant de la préfecture avec nos plateaux. Une fois assis a notre table, loi des gens bêtes et de leurs conversations vulgaires, nous nous étions affrontés pour savoir si la table ne serait pas en quelque sorte un plateau immobile tandis que le plateau serait un table mobile ? A ce jour, nous n'avons trouvé aucune réponse qui nous satisfasse ! Je crois que l'un et l'autre nous mourons, campés sur nos positions respectives, avec ce petit nuage gâtant notre amitié pourtant d'un azur éclatant !

Toju a deux filles et parfois j'ai songé que je pourrais avoir un fils en âge de se marier avec l'un de ses filles. Qu'aurais-je alors dit ? Sans doute qu'à mon grand regret j'aurais interdit à mon fils de fréquenter la demoiselle Toju, arguant du fait que le père, persuadé que le plateau est une table mobile est sans doute un maniaque et un dépravé, et que sa descendance pourrait en souffrir ! Les gens raisonnables souvent qu'une table est un plateau fixe bien entendu ! Il faut se rendre à l'évidence, mon ami Toju est platiste tandis que je suis tabliste !



La seconde date d'il y a quelques années tandis que perdu dans la symbolique d'une couverture d'un Placid et Muzo Poche, je me demandais quels étaient ces deux petits animaux anthropomorphes dont nous avait régalé le dessinateur communiste Arnal ! Si Muzo peut ressembler à un renard plutôt mal dessiné, on est en droit de s'interroger concernant Placid ! D'après son créateur, Placid serait un ours brun ! Oui, j'aime me poser des questions essentielles ! Quand on sait chercher, il y tout dans Placid et Muzo !



Ah bon ? ET depuis quand un ours brun fait la même taille qu'un renard roux ? Hein monsieur le dessinateur communiste, depuis quand ? Chacun sachant que les communistes sont des menteurs, j'ai toujours pensé qu'Arnal avait non pas dessiné un ours brun, lequel aurait été en quelque sorte un ours nain, mais une souris géante.

Ayant lancé cette controverse sur ce blog voici quelques années, je constate que souricistes, partisan d'un Placid qui serait une souris,s’affrontent avec les oursistes, lesquels benêts pensent que Placid est un ours nain. Vous aurez compris que je reste un souriciste convaincu !

Lorsque j'écoutais la conférence du vieux fou, je songeais à tout cela et j'aurais du, prenant mon courage deux mains poser la question :

C'est bien beau ce que vous nous racontez mais êtes vous platiste ou tabliste ? Oursiste ou souriciste ? Nous avons le droit de savoir et vous avez le devoir de nous le dire !

J'ai été lâche ... Je n'ai rien dit !