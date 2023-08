Ah on s'est foutu de ma gueule et de mon Kangoo d'occasion. Cependant mon pote Chico, le notaire véreux, qui roule habituellement dans sa Porsche à 160k€, était bien content de le trouver mon Kangoo quand il a déménagé. D'ailleurs je ne compte plus les gens qui le l'ont emprunté et finalement ont été conquis. D'abord parce qu'on est assis en hauteur, qu'il y a de la place et qu'on peut y mettre tout un fourbi et que c'est simple et pas cher à entretenir.

Dernièrement alors que je déjeunais avec un ami exerçant la profession d'expert en automobile, il m'a expliqué qu'au Japon le Kangoo était le véhicule la mode. Oui ! Là bas, au pays du soleil levant, mon vieux Kangoo série 1 ferait fureur ! Et si elles me voyaient rouler dedans, les japonaises seraient folles de moi. Eh oui, ils en ont même parler à la télévision, je n’invente rien. Je vais bichonner mon Kangoo RXT et dans vingt ans, il vaudra sans doute autant qu'une Ferrari 250 GTO !

Bien sur aimer les Kangoos, meêm si c'esst une preuve indéniable de bon goût et un effort de leur part, n'exonère par le Japon du massacre du général Lemonnier.

Lang Son 1945, on n'oubliera jamais !