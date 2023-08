Je crois que c'est Chateaubriand qui, voyant virevolter Rivarol dans les salons mondains disait qu'il y aurait eu matière à écrire dix romans qu’heureusement il n'écrirait jamais. Quel gros jaloux ce Chateaubriand, sans doute un gros incel de son époque même si les biographes ne le mentionnent pas.

A l'instar de ce cher Antoine de Variolé, je fourmille d'idées et j'ai déjà eu mille idées de romans. romans que je n'ai jamais écrit puisque mes lubies et mon côté glandeur me prennent beaucoup de temps. Écrire, c'est une astreinte dont je serais capable bien sur mais le fait est que je ne m'y suis jamais mis alors les années ont passé et je n'ai rien produit d’autre que ce misérable blog que vous lisez. Je ne serai jamais Balzac.

Mais je vais m'y atteler prochainement, je vais mettre par écrit une de mes idées. Je ne promets pas un chef d’œuvre, je ne herche même pas à être édité si ce n'est en m'auto-éditant. Je veux juste avant de mourir, même si je n'ai pas prévu de mourir bientôt, de finir un projet, de cesser de rêver les choses pour les faire. Je veux cesser d'être velléitaire.

Le point de départ sera cette habitude que j'ai parfois, pas souvent mais parfois, lorsque je roule et croise des inconnus attendant je ne sais quoi sur le trottoir, de donner un léger coup de klaxon assorti d'un vigoureux salut de la main comme si l'on se connaissait. Je regarde ensuite la personne dans le rétro pou observer leur réaction. Certains s'en moquent éperdument tandis que d’autres me regardent m'éloigner à bord de mon Kangoo en se demandant qui a bien pu leur dire bonjour.

Voilà c'est tout, vous n'en saurez pas plus. Bon je me barre en vacances mercredi mais comme l'a dit Mac Arthur en quittant les Philippines : I shall return !