Vous ai-je déjà dit combien je détestais les élus ? Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que je me suis toujours identifié comme anarchiste de droite. Plus jeune, j'avais du mal à me situer. Je savais que je détestais les gauchistes généreux avec les biens d'autrui mais j'avais tout de même trop de cœur pour adhérer au RPR au milieu des droitards bornés et égoïstes.

Et puis un jour, alors que je trainais à la librairie P.U.F , place de la Sorbonne, je me mis à regarder les Que-sais-je et tombais sur celui intitulé : Les anarchistes de droite. Ne cherchez pas la librairie, elle a fermé depuis des années, remplacée par un truc de bouffe sans intérêt. Quant au Que-sais en question, il n'est plus édité.

Toujours est-il, qu'heureux comme un jeune marcassin dans sa soue, je me repus (du verbe repaître) de cet opuscule qui m'ouvrit de plus, les yeux sur une foule d'auteurs avec qui je me sentais en communion. Tous se caractérisaient pas une plume trempée dans le vitriol, une hyper sensibilité sans mièvrerie et bien sur par le fait que tout ce qu'ils proposaient ne serait jamais possible à moins que l'ensemble de l'humanité n’augmente spontanément de trente points son QI et son score moral aux stades de Kohlberg !

Ce n’était pas demain la veille que cela arriverait mais au moins cela me permit-il de me sentir moins seul et surtout de deviner chez mes coreligionnaires ceux qui peu ou prou avaient les mêmes appétences que moi. Cela m'a aussi donné une structure suffisante en termes de pensée politique pour passer ma vie en tant que passager clandestin sur le grand navire de l'existence (quel lyrisme idiot) sans jamais rien espérer et surtout pas d'améliorations.

Je suis donc resté rebelle à toute autorité, qu'il s'agisse des professeurs, des forces de l'ordre et généralement de tous ceux qui désirent exercer sur moi la moindre pression ou contrainte. Non que je sois incapable de vivre en société mais que bien au contraire je sache où sont les limites sans qu'il ne soit besoin de me les rappeler sans cesse. Je n'ai rien d'un insoumis à la sauce NUPES, surtout pas, je veux juste que l'on me foute la paix en ne me contestant pas ma possibilité d'être roi au royaume de moi-même.

C'est la raison pour laquelle je déteste les élus, comme je l'écrivais au début de cet article. Je n'en peux plus de ces crétins qui pour 95% sont soit des idiots soit des truands, me disent quoi, comment et où faire. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai soutenu les Gilets Jaunes. J'ai adoré voir Paris trembler sous les assauts des prolos, aussi vaillants que les poilus de 14. Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence, face à l'état t son artillerie, l'infanterie ne peut pas faire grand chose si ce n'est se faire massacrer. Enfin, rattrapée par l'extrême gauche, cette jacquerie authentiquement populaire ne pouvais qu'échouer. Dommage ... Enfin, je me suis vengé en voyant les bleus prendre une branlée à Bastia lors des obsèques de Yvan Colonna.

Mais pourquoi parler des élus me direz-vous ? Simplement parce que je viens de recevoir ma taxe foncière qui vient d'augmenter de 22%. Je considère donc que mon maire, ses adjoints et tous ceux qui ont voté une telle augmentation sont de fieffés fils de pute à qui je souhaite en avance sur les vœux de 2024 tout le mal possible !