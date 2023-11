Bien que n'ayant jamais vu un épisode de cette série, j'ai vu les bandes annonces deet j'ai été étonné. La série met en vedette Freddie Highmore dans le rôle de Shaun Murphy, un jeune autiste interne en chirurgie à l'hôpital. C'est un jeune docteur que l'on pourrait qualifier d'autiste savant. Atteint du syndrome d'Asperger , il est doté d'une très grande intelligence tout en ayant de graves difficultés communicationnelles.

Le terme d'autisme savant n'est pas reconnu médicalement et le psychiatre américain Darold Treffert décrit l'« autiste savant » comme une personne autiste avec le syndrome du savant, c'esy à dore qu'il est doté dotée d'un ou plusieurs domaines de compétence, de capacité ou d'excellence, qui sont en contraste avec ses limitation communicationnelles. Il parle d'îlots de génie (islands of genius), pour mieux évoquer l'image d'un océan de difficultés, au sein duquel émergerait un îlot de compétences hors normes.

Loin de moi, l'idée de me moquer des autistes d'Asperger mais à l'évidence, le personnage que l'on nous présente me fait penser à mon aspirateur Dyson, redoutablement efficace pour aspirer mais incapable de tenir une conversation intelligente : c'est le surspécialiste inapte pour tout le reste. Et si 'on en croit la série, c'est donc ce genre de personnage qui ferait un superbe médecin, un être incroyable capable de diagnostics extraordinaires. En revanche, je crois qu'ils en ont aussi fait un chirurgien ce dont je doute vu que le pauvre garçon doit encore porter des chaussures à scratch car inapte à faire ses lacets

Si l'on poussait encore l'analogie, le comble du médecin performant, serait une sorte de cyborg mû par une intelligence artificielle. C'est sans doute pour cela que Chat GPT a battu des médecins en termes de performance diagnostique mais pire encore, aussi en termes d'empathie.



A croire que ce que l'on nous racontait en faculté de droit à l'époque est vrai.On nous disait, connaissez-vous la différence entre un étudiant en droit et un étudiant de médecine ? Et bien lorsqu'on leur demande d'apprendre le bottin par cœur, les étudiants en droit demande "pourquoi ?" tandis que les étudiants de médecine demande "pour quand ?".

Alors, les médecins seraient-ils des brutes juste dotée de l'esprit de logique mais incapable d'esprit de finesse tandis que ce serait l'inverse pour les juristes ?



Bien sur que non car il faut un peu des deux sous peine de n'être qu'une machine dans un cas et un escroc, un hâbleur, dans l'autre. car il faut un peu des deux. Comme le dit Pascal, quelqu'un qui n'a que l'esprit de finesse n'a pas la patience "de descendre dans les premiers principes des choses spéculatives et d'imagination". Tandis que les "géomètres ne sont que des géomètres et peuvent devenir faux et insupportables tant qu'ils ne sont pas droits sur des principes bien établis".

Bref, mon thème astral et mon mars en balance me confine à toujours choisir la voie médiane. J'aime autant les juristes, mon épouse étant avocate que les médecins qui m'adressent des patients. Ça s'appelle ménager la chèvre et le choux ou "avoir le cul entre deux chaises" et s'y sentir à l'aise malgré tout. C'est aussi être doté d'un esprit de logique ET d'un esprit de finesse. CQFD

Pascal m'aurait adoré !