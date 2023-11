J'ai une clientèle éminemment sympathique ! Je dirais qu'elle est parfaite à 99,99% et encore plus s'agissant de celle venue du blog. Là, on frise le 100%. Ils cessent d'être étrange, du moins à mes yeux et en retour, je suis moi aussi compris. Car comme l’aurait dit Verlaine, un collègue saturnien, en paraphrasant un peu : on se comprend et nos cœurs transparents, pour nous seuls d'être un problème ! Les érudits auront retrouvé le poème de référence !

C'est ainsi qu'hier, un de mes patients vivant à l'étranger, loin très loin, m'expliqua qu'on lui avait livré du bois avec un camion grue et qu'il avait été esbaudi de voir avec quelle maestria le chauffeur avait manipulé ladite grue, pianotant tel un virtuose sur le clavier de commande ! Il me décrivit la scène avec un tel lixe de précision que j'exultai et lui dis que ça donnait envie de faire joujou avec ce meveilleux jouet que doit être un camion doté d'une grue.

Mon patient, brillant s'il en est, opina du chef et m'expliqua qu'il avait été prêt à assommer le livreur pour lui aussi, jouer tell un possédé avec ce merveilleux outil. Seule sa bonne éducation mais aussi sa peur de finir dans une combinaison américaine violé par son codétenu, l’avaient retenu de commettre l'irréparable !

Et c'est ainsi que le cœur lourd, il se confia à moi puisque c'est ma fonction. Comprenant que j'étais moi aussi friand d'engins dont je n'aurais jamais l’utilité, il m'expliqua qu'en trainant sur Amazon, il avait vu des bétonnières et que l'envie soudaine lui avait pris d'acquérir un de ces outils ! Pour quoi faire ? A vrai dire, le projet me semblait un peu léger mais l'envie d'acquérir cette magnifique bétonnière rouge à un prix ridiculement bas (elle est en solde) était solide. La bétonnière avait métastasé son esprit, le rendant inapte à toute autre tâche !

C'est un patient ayant de gros moyens au pire, il aurait pu s'offrir l'enfin, quitte même à ne jamais s'ne servir ! Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait et geignait-il comme un toxicomane attendant sa dose ? Simplement parce que sa compagne était absolument contre l’idée d'avoir un énième truc inutile encombrant son garage ! La monstresse bridait ce pauvre homme. Combien de grands bâtisseurs n'auront jamais fait ni pyramides, ni châteaux à cause d'une femme !

Comme j'aime parler de moi voire parler tout court, je lui expliquai que je comprenais son malheur puisque moi aussi je m'étais heurté au véto de ma raisonnable épouse qui m'avait surpris un soir, non pas en train de regarder une vidéo cochonne mais l'essai enthousiasmant d'une mini-pelle à chenilles très mignonne, la Leite CL12S. Elle était si mignonne que je me serais bien vu, achetant un terrain et creusant des trous un peu partout. Un homme qui regarde cette vidéo et ne rêve pas au fond de lui de posséder une Leite CL12S n'est sans doute pas vraiment un homme !



Bien sur, habituellement je garde mes pensées pour moi mais les ayant partagées avec mon patient, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il m'avoua qu'il avait eu la même idée car il avait vu la même vidéo ! Lui aussi s’était imaginé aux commandes de ce merveilleux mini engin chenillé à creuser des trous et des tranchées. Comme quoi, on se casse le cul à faire des études et des thèses à la con alors qu'en fait, au fond de nous, on serait heureux de conduire un engin de chantier. On imagine trop souvent les hommes seuls en train de regarder des vidéos salaces alors qu'en fait on mate des mini-pelles !

Le fait de parler d'engins de chantiers et des beaux trous qu'on aurait fait ensemble a suffi à calmer mon patient, comme si je lui avait drainé un vilain abcès. La bétonnière ne lui semblait plus aussi nécessaire maintenant qu'il savait que quelqu’un par delà les océans partageait la même appétence pour les mini-engins de chantiers ! C'est toujours rassurant de savoir qu'un psy est là à votre écoute et que vous pouvez lui confier vos soucis de bétonnières et de pelleteuses.



La morale de cette histoire c'est que s'il avait eu une femme, Bernard Palissy, n'aurait jamais découvert les émaux ! Elle lui aurait défendu de brûler ses meubles et il se serait contenté de faire de la poterie toute pourrie !



« Le bois m'ayant failli, je fus contraint brusler les estapes qui soustenayent les tailles de mon jardin, lesquelles estant bruslées je fus contraint brusler les tables et plancher de la maison. »

Pour la fabuleuse mini-pelle CL12S, c'est chez Leite dont voici le site. Ils ont aussi des mini-chargeurs très mignons ! ET je suis sûr que si vous leur commandez un truc en leur disant que vous les avez connu grâce à un psy, ils seront très très étonnés !



— Bernard Palissy

Plissy les émaux