J'allais oublier, au cas ou des féministes me feraient un mauvais procès, que je connais et reconnais parfaitement les qualités de pionnières des Mesdames Ada Lovelace, Marie Curie et Grace Hopper. Admettons simplement que le fait qu'ils puissent voler ne fait pas de l'exocert le meilleur représentant de la faune pélagique ! Et toc !